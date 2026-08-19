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Gornja Varoš - Gradiška

Novi prijelaz Hrvatska-BiH trebao bi ostati otvoren i nakon 19 sati: 'Nema nikakve dvojbe'

Piše HINA,
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Novi prijelaz Hrvatska-BiH trebao bi ostati otvoren i nakon 19 sati: 'Nema nikakve dvojbe'
Foto: Peter Nicholls/PRESS ASSOCIATION
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Ivica Bošnjak smatra da nedonošenje odluke Vijeća ministara ne bi trebalo dovesti u pitanje nastavak prometa preko novog prijelaza, pozivajući se na novi Ugovor o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske

Novi moderni granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška Novi Most, koji povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, trebao bi nastaviti raditi i nakon 19 sati, kada istječe privremeno tromjesečno razdoblje njegova rada, rekao je za Hinu zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak.  Bošnjak je to rekao u srijedu nakon  81. izvanredne sjednice Vijeća ministara BiH, na kojoj nije usvojen prijedlog odluke o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška – Stara Gradiška.

Za tu odluku glasovali su hrvatski ministri, dok su bošnjački i srpski ministri bili protiv.

Na taj se način nastojalo stvoriti pravni temelj da se proglašavanjem zatvorenim starog graničnog prijelaza nastavi korištenje novoga međudržavnog grančinog prijelaza.

Zbog njegova puštanja u promet izmijenjeni Međudržavni ugovor o graničnim prijelazima u lipnju u Sarajevu potpisali su premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

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U međuvremenu je dio bošnjačkih dužnosnika u Upravi za neizravno oporezivanje osporavao davanje suglasnosti za početak rada dijela službi na tome prijelazu. 

Bošnjak smatra da nedonošenje odluke Vijeća ministara ne bi trebalo dovesti u pitanje nastavak prometa preko novog prijelaza, pozivajući se na novi Ugovor o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske. 

„Međunarodni ugovori imaju primat u odnosu na domaće zakonodavstvo. Prije 19 i poslije 19 sati svi su dužni da poštuju i ugovor i zakon. Ne može biti moje rješenje jače od međunarodnog propisa“, rekao je Bošnjak. 

U svibnju je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak donio odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška Novi Most – Gornji Varoš na tri mjeseca nakon što nije bilo suglasnosti o tome u institucijama BiH. 

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U posebnom priopćenju nakon današnje sjednice predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) istaknula je da je njezina zakonska obveza bila na dnevni red staviti materijal ministarstva sigurnosti BiH o privremenom zatvaranju starog prijelaza.

Istaknula je i da su sada nadležne institucije BiH dužne poduzeti potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike i gospodarstvo te osiguralo nesmetano odvijanje međunarodnog prometa između BiH i Hrvatske. 

Bošnjak je pak poručio da „nema nikakve dvojbe“ da nadležne službe moraju postupati prema međunarodnom ugovoru Hrvatske i BiH. 

Novi granični prijelaz Gradiška Novi Most – Gornji Varoš iznimno je važan za promet između Hrvatske i BiH nakon što je oštećen most na starom prijelazu Gradiška – Stara Gradiška koji je inače bio najfrekventiji između dviju država.

Riječ je o modernom prijelazu s kapacitetom za velik promet i svim potrebnim službama za graničnu, carinsku i inspekcijsku kontrolu. 

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