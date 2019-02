Starica pomagala Gačiću: 'Bio je lijep kao lutka, žao mi ga je'

Starica s kojom na videosnimci razgovara ubojica Edin Gačić je Sadija Todorovac (80) iz Novoselija kod Banja Luke. U istom je naselju živio i Gačić, doznaje Avaz.

Ubojica je, kako se čuje na snimci, zahvalan Sadiji, jer mu je ona pomagala kada je izašao iz zatvora.

- Da, ja sam mu pomagala. Znam Edina od malih nogu. Bio je lijep kao lutka. Otac mu je isto bio naočit. Znala sam mu i oca i mater. Sjećam ga se kao malog. Gledali smo ga gladnog. Dala bih mu po deset maraka kada krene u grad. I kad imam. Nikad nije pravio probleme. Savjetovala sam ga kako sam znala. Kada je izašao iz zatvora, govorila sam mu da ni sa kim nema posla i da se kloni ljudi. Uvijek sam ga tako savjetovala - ispričala je za Avaz Sadija.

A posjećivala ju je i policija, kako nam je potvrdila. Bili su joj policajci i prije dvije večeri i napravili pretres.

- Napravili su rusvaj po kući. Sve su pregledali, čak i obore u kojima čuvam koze. I šumu koja se nalazi iza obora. Ne znam ja što su tražili i koga su tražili, ali su bili. Sve su mi haljine pogužvali. Edin mi se nije javljao. Žao mi je ljudi koje je pobio. Žao mi je i njega - kazala je Sadija Todorovac.

Gačić, koji je 2017. boravio u Banja Luci nakon izlaska iz zatvora, a potom prodao imovinu i kupio kuću u Brđanima kod Konjica, kako kaže Todorovac, često je odlazio u grad.

Znao je da ona drži koze, pa joj je jednom dotjerao ovcu, ali je ona nije htjela uzeti.

- Nije on bio kod mene. Spavao je u svojoj kući kad se vratio iz zatvora, a kod mene je povremeno dolazio. Sjedne na stepenice i ispričamo se. Ja sam mu najviše pomogla. I uvijek bih mu pomogla, jer on, jadan, nema nikoga. Sestra neće ni da čuje za njega. Znam kako je njoj. Ona je uvijek govorila da će on napraviti neko zlo i bila je u pravu - kazala je Sadija.

Sarajevski specijalci ubili su Gačića, koji je pucao na njih u lepeničkom naselju Medvjedice kraj Kiseljaka.

Gačić je pet dana ranije u mjestu Podorašac kraj Konjica hladnokrvno ubio Suada Sultanića i pobjegao. Tražilo ga je 1200 policajaca, helikopteri...

Policajca Mahira Begića ubio je u subotu u Suhodolu kraj Tarčina. Ispalio mu je dva metka u tijelo, a treći u glavu.

Danima je bijeg sumanutog serijskog ubojice držao građane BiH u strahu. Ljudi su gasili svjetla, a djecu nisu slali u škole. Ulice manjih mjesta su bile opustjele.

U utorak su pokopali njegovu drugu žrtvu - policajca.

Rafal je trajao 15 sekundi

Portal Žurnal objavio je detalje potrage za Gačićem:

Prva ozbiljna informacija pojavila se u utorak u zoru. Bilo je 4 sata i 15 minuta kada su policajci s terena obaviješteni da je u novom snijegu pronađen trag.

Sumnjalo se na Edina Gačića. No cjelodnevna potraga za ubojicom nije dala rezultate. Tek poslijepodne četvorica pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo pronašla su novi trag. Krenuli su za njim. Serijski ubojica bio je smješten u šiblju na vrhu brežuljka. Policajci su mu, ne primjećujući ga, prišli na dvadesetak metara. A onda je Gačić zapucao.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jedan metak je pogodio policajca u nogu. Drugi je raznio cijev puške drugog specijalca. Rafal je trajao petnaestak sekundi. Policajci su potom uzvratili paljbu. Gačićev automat tada je zakazao pa je zapucao iz pištolja koji je uzeo od ubijenog policajca Mahira Begića. Nekoliko minuta poslije pucnjava je utihnula. Ubojica Gačić bio je mrtav.

Pištolj policajca Begića, koji je baš u tim trenucima sahranjivan, ostao je u desnoj ruci serijskog ubojice Ispred njega je bio bajunet zaboden u zemlju i prekriven ovčjom kožom. Služio mu je kao zaštita od policijskih metaka.

Prije devet dana tim je bajunetom u Konjicu masakrirao tijelo Senada Sultanića, kojem je prethodno ispucao dva metka u grudi i jedan u čelo.

U vrijeme pogibije ubojica je nosio odjeću od vune. Pored njega je bila gomila čahura. Hranu nije imao uz sebe. S druge strane brda, nekih tristo metara od Gačićevog rova, bilo je njegovo skrovište napravljeno od snijega po uzoru na eskimske kućice. Tu je boravio prije nego što je primijetio da mu se približava potjera. Ni u tom skrovištu nije bilo hrane.