TRAŽE HITNO OSLOBOĐENJE

Staricu iz Francuske, udanu za američkog veterana, uhitio ICE

Starica je završila u pritvoru nakon isteka vize, a Pariz sada vrši pritisak na američke vlasti da je puste na slobodu

Francuske vlasti intenzivno lobiraju kod američkog Ministarstva domovinske sigurnosti kako bi se iz pritvora oslobodila 86-godišnja državljanka Francuske, udovica američkog vojnog veterana. Riječ je o Marie-Therese Ross, koja je početkom travnja zadržana u saveznoj državi Alabama zbog prekoračenja dopuštenog boravka od 90 dana. Nakon uhićenja 1. travnja, premještena je u savezni imigracijski pritvorski centar u Louisiani, gdje se i dalje nalazi. Generalni konzul Francuske u New Orleansu, Rodolphe Sambou, poručio je kako je francuska država potpuno angažirana u ovom slučaju. Istaknuo je da ju je osobno posjetio dva puta te naglasio kako je zbog njezine poodmakle dobi prioritet što brže rješavanje situacije i izlazak iz pritvora, javlja The Guardian.

Dodao je i da je u stalnoj komunikaciji s njezinom obitelji, ali i s francuskim predstavnicima u Washingtonu, Atlanti i Parizu kako bi koordinirali daljnje korake. Uz to, Pariz je već stupio u kontakt s američkim vlastima, a posebna pažnja usmjerena je i na osiguravanje adekvatne hrane i zdravstvene skrbi za pritvorenu staricu. O pojedinostima njezina pravnog statusa nije želio govoriti.

Prema službenim evidencijama iz okruga Calhoun, Ross se prošlog travnja udala za Williama Rossa iz Alabame, bivšeg satnika američke vojske koji je preminuo u siječnju ove godine.

Mediji navode kako je Francuskinja doputovala u SAD kako bi obnovila vezu sa svojom ljubavi iz mladosti, nakon čega su odlučili stupiti u brak. Njezin odvjetnik, koji je zastupa u drugom postupku, nije se oglasio, kao ni članovi obitelji.

