Starica je završila u pritvoru nakon isteka vize, a Pariz sada vrši pritisak na američke vlasti da je puste na slobodu
Staricu iz Francuske, udanu za američkog veterana, uhitio ICE
Francuske vlasti intenzivno lobiraju kod američkog Ministarstva domovinske sigurnosti kako bi se iz pritvora oslobodila 86-godišnja državljanka Francuske, udovica američkog vojnog veterana. Riječ je o Marie-Therese Ross, koja je početkom travnja zadržana u saveznoj državi Alabama zbog prekoračenja dopuštenog boravka od 90 dana. Nakon uhićenja 1. travnja, premještena je u savezni imigracijski pritvorski centar u Louisiani, gdje se i dalje nalazi. Generalni konzul Francuske u New Orleansu, Rodolphe Sambou, poručio je kako je francuska država potpuno angažirana u ovom slučaju. Istaknuo je da ju je osobno posjetio dva puta te naglasio kako je zbog njezine poodmakle dobi prioritet što brže rješavanje situacije i izlazak iz pritvora, javlja The Guardian.
Dodao je i da je u stalnoj komunikaciji s njezinom obitelji, ali i s francuskim predstavnicima u Washingtonu, Atlanti i Parizu kako bi koordinirali daljnje korake. Uz to, Pariz je već stupio u kontakt s američkim vlastima, a posebna pažnja usmjerena je i na osiguravanje adekvatne hrane i zdravstvene skrbi za pritvorenu staricu. O pojedinostima njezina pravnog statusa nije želio govoriti.
Prema službenim evidencijama iz okruga Calhoun, Ross se prošlog travnja udala za Williama Rossa iz Alabame, bivšeg satnika američke vojske koji je preminuo u siječnju ove godine.
Mediji navode kako je Francuskinja doputovala u SAD kako bi obnovila vezu sa svojom ljubavi iz mladosti, nakon čega su odlučili stupiti u brak. Njezin odvjetnik, koji je zastupa u drugom postupku, nije se oglasio, kao ni članovi obitelji.
