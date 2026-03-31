MASOVNA DEPORTACIJA

Meksikanac umro u pritvoru ICE-a: 14. slučaj u pritvoru u 2026.

Piše HINA,
Meksikanac umro u pritvoru ICE-a: 14. slučaj u pritvoru u 2026.
Broj pritvorenih migranata dosegnuo je rekordne razine, s oko 68.000 osoba u pritvoru početkom veljače

Meksički migrant preminuo je 25. ožujka u pritvoru američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) u Los Angelesu, priopćile su američke vlasti u ponedjeljak, što je najmanje 14. smrtni slučaj u pritvoru te agencije u 2026. godini i povod za kritike meksičke vlade. Jose Guadalupe Ramos pronađen je bez svijesti i bez reakcije u svom ležaju u pritvorskom centru Adelante, navodi ICE u priopćenju. Osoblje je pozvalo medicinski tim, a Ramos je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim.

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je nakon preuzimanja dužnosti 2025. godine masovnu deportaciju, obećavši pritvoriti i protjerati milijune migranata koji ilegalno žive u Sjedinjenim Državama. Broj pritvorenih migranata dosegnuo je rekordne razine, s oko 68.000 osoba u pritvoru početkom veljače.

Kritičari upozoravaju da su takve mjere pretjerano represivne i potencijalno smrtonosne. Tijekom 2025. godine u ICE-ovu pritvoru umrla je najmanje 31 osoba, što je najviše u posljednjih dvadeset godina, a sadašnji trend mogao bi nadmašiti taj broj.

ICE navodi da je Ramos uhićen 23. veljače u Torranceu u Kaliforniji. Tijekom 2025. osuđen je za posjedovanje kontrolirane tvari i krađu osobne imovine. Prilikom zaprimanja u pritvor utvrđeno je da boluje od dijabetesa, povišenog kolesterola i hipertenzije.

Ramosova smrt četvrti je slučaj preminulog pritvorenika u centru Adelante otkako je Trump preuzeo dužnost, a sva trojica prethodnih također su bili meksički državljani.

Meksičko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je podnošenje pravnog podneska u prilog tužbi pritvorenika koji tvrde da su uvjeti u centru loši, uključujući nedostatnu medicinsku skrb, nehigijenske uvjete i kažnjivu upotrebu izolacije. Ministarstvo će pitanje smrti migranata u pritvoru iznijeti i pred Međuameričkim povjerenstvom za ljudska prava.

Na konferenciji za novinare u meksičkom konzulatu u Los Angelesu diplomatkinja Vanessa Calva Ruiz ocijenila je da je riječ o "zabrinjavajućem i neprihvatljivom trendu" od početka Trumpova mandata 2025. godine.

"Ove smrti ukazuju na sustavne propuste, operativne nedostatke i mogući nemar", rekla je.

Glasnogovornik američkog Ministarstva domovinske sigurnosti odbacio je kritike, istaknuvši da je broj umrlih malen u odnosu na ukupan broj pritvorenika. Dodao je da su kapaciteti pritvorskih centara znatno prošireni te da je razina skrbi viša nego u većini zatvora za američke državljane, uključujući pristup odgovarajućoj medicinskoj pomoći.

Iako ICE nije objavio službene podatke za ožujak, broj pritvorenih pao je na oko 60.000 prošloga tjedna, prema izvoru upoznatom s internim podacima.

Zakonom o proračunu koji su 2025. poduprli republikanci ICE-u su znatno povećana sredstva, čime je omogućeno pritvaranje više od 100.000 osoba u svakom trenutku.

