Starija Njemica se utopila na Pašmanu, policija demantirala objavu zastupnika Peternela...

Nakon što je Igor Peternel, saborski zastupnik stranek DOMiNO, na Facebooku objavio fotografiju tijela preminule turistkinje na Pašmanu te napisao kako je po izjavam svjedoka "tamo ležala nekoliko sati" i kako su joj "po tijelu hodali mravi", njegovu izjavu demantirala je PU zadarska, prenosi Jutarnji list.

Policija kaže da su dojavu zaprimili u 11.26 te na teren odmah uputili policajce i tim hitne pomoći. Nakon neuspješne reanimacije tim hitne pomoći konstatirao je smrt, a tijelo je u 11.50 pregledao i mrtvozornik koji je utvrdio kako je smrt najvjerojatnije nastupila uslijed utapanja te kako na tijelu nema vidljvih tragova nasilja.

Komunalno poduzeće zaduženo za prijevoz pokojnika preuzelo je tijelo u 12.52, a iz policije su istaknuli i kako je čitavo vrijeme bilo prekriveno plahtom.

Peternel je u svojoj objavi također napisao kako je "ekipa hitne pomoći istovarila tijelo na cestu kraj crkve i otišla".

Kako je već ranije objavljeno, unesrećena je 76-godišnja državljanka Njemačke koja se utopila na obližnjoj plaži.