JEDVA SU GA PREPOZNALI

Starijeg muškarca našli mrtvog nakon požara kuće kraj Zlatara

Piše Iva Tomas,
Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Pronalazak preminulog muškarca potvrdili su im iz JVP Zabok, kao i iz PU krapinsko-zagorske, koji još uvijek ne iznose detalje o događaju

Muškarac je smrtno stradao u požaru obiteljske kuće u Belcu kod Zlatara u četvrtak između 12 i 16.30 sati. Iako nije bilo velikog i otvorenog plamena, pretpostavlja se da je stariji muškarac, koji je ležao na krevetu, požar izazvao cigaretom ili opuškom, piše Zagorje.com

Pronalazak preminulog muškarca potvrdili su im iz JVP Zabok, kao i iz PU krapinsko-zagorske, koji još ne iznose detalje o događaju.

Pretpostavlja se da se ugušio od dima, a lice mu je bilo opečeno pa ga nije bilo moguće identificirati. Više detalja očekuje se u petak tijekom prijepodneva, po dovršetku očevida.

