Starlink pao na ukrajinskoj fronti: 'Istražujemo kvar, veza se postupno obnavlja'

Satelitska internetska usluga Elona Muska - Starlink, ponovno je dostupna većini korisnika nakon kratkog prekida u ponedjeljak. Broj američkih korisnika koji prijavljuju probleme pao je ispod tisuću, u odnosu na vrhunac od preko 43000, piše Reuters.

Starlink, kojim upravlja Muskova tvrtka za istraživanje svemira SpaceX, pruža širokopojasni internet putem ogromne mreže satelita koji kruže u niskoj Zemljinoj orbiti. Na web stranici Starlinka izvijestili su o prekidu rada u ponedjeljak rano ujutro bez daljnjih detalja.

- Starlink trenutno ima prekid usluge. Naš tim istražuje - napisali su, a sada je ta obavijest uklonjena.

Starlink je pao i na cijeloj ukrajinskoj fronti.

- Starlink je ponovno u kvaru na cijeloj liniji fronta, napisao je na Telegramu glavni ukrajinski zapovjednik za borbu dronovima, Robert „Madyar“ Brovdi.

Nakon sat vremena izvijestio je da se povezanost počinje obnavljati. Ovo je drugi prekid u posljednjih nekoliko mjeseci. Ulozi su visoki za Ukrajinu jer je Starlink zamijenio velik dio uništene komunikacijske infrastrukture zemlje te podržava i civilnu i vojnu povezanost, piše The Kyiv independent.