Obavijesti

News

Komentari 1
NUDI PODRŠKU

Zelenski ponudio pomoć NATO-u: 'Obučit ćemo sve partnere kako odvraćati ruske dronove'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski ponudio pomoć NATO-u: 'Obučit ćemo sve partnere kako odvraćati ruske dronove'
Foto: ABACA/ABACA

Zelenskij je rekao da je Ukrajina spremna dijeliti iskustva u odbijanju ruskih napada dronovima s NATO-om, pozivajući se na nedavni upad ruskih dronova u poljski zračni prostor

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij naglasio je važnost dronova u obrani svoje zemlje protiv ruske invazije te je u isto vrijeme ponudio podršku NATO-u u odvraćanju ruskih dronova.

"Najučinkovitije sankcije, sankcije koje su najbrže, požari su u ruskim naftnim rafinerijama, na njihovim terminalima i u naftnim skladištima", rekao je u svome večernjem obraćanju u nedjelju, govoreći o seriji ukrajinskih napada dronovima kojima je ciljan ruski naftni sektor.

RUSKI DRONOVI U POLJSKOJ Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...
Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...

Rekao je da su ti napadi bolni za Moskvu i da će također utjecati na ruske ratne napore. Napadi su "značajno ograničili rusku naftnu industriju i to značajno ograničava rat", rekao je Zelenskij.

Ukrajina je u noći na nedjelju napala jednu od najvećih ruskih rafinerija u gradu Kirišiju, 110 kilometara jugoistočno od St. Peterburga.

Prije službene potvrde napada, slike i video snimke koje prikazuju velike plamenove iznad rafinerije već su počeli kružiti društvenim mrežama.

Zelenskij je rekao da je Ukrajina spremna dijeliti iskustva u odbijanju ruskih napada dronovima s NATO-om, pozivajući se na nedavni upad ruskih dronova u poljski zračni prostor prije nekoliko dana te nedavni incident s ruskim dronom iznad Rumunjske.

"Spremni smo obučavati sve partnere u ovoj obrani", rekao je Zelenskij. "Svi vide da Rusi traže načine da prošire rat na teritorij Poljske i baltičkih zemalja, a ruska vojska također testira i Rumunjsku."

Dok NATO ima učinkovito obrambeno oružje, rekao je da je Ukrajina razvila "znatno isplativija, masovnija i sustavnija rješenja."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025