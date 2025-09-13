Obavijesti

Zelenski nakon novog upada ruskih dronova u članice NATO-a: 'Rusija očigledno širi rat'

Piše HINA,
Foto: Fabian Sommer/DPA

'Ne čekajte desetke Šahid dronova i balističkih projektila da napokon donesete odluke', poručio je Europljanima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij optužio je Rusiju za širenje rata nakon narušavanja zračnih prostora u susjednim zemljama, Poljskoj i Rumunjskoj.

BJELORUSIJA Putinova nova tajna baza. Orešnik s nuklearnom glavom za osam minuta na Zapadu
Putinova nova tajna baza. Orešnik s nuklearnom glavom za osam minuta na Zapadu

Ruska vojska znala je kamo točno njezini dronovi lete, i to nije bila samovolja podređenih zapovjednika, napisao je Zelenskij na Telegramu. "Rusija očigledno širi rat."

Taj pristup zahtijeva preventivno djelovanje Zapada. Rusija mora osjetiti posljedice, inzistira Zelenskij.

Ponovno je pozvao na sankcije i carine protiv ruske trgovine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump.

No rekao je da je također potrebno uspostaviti zajednički sigurnosni sustav.

"Ne čekajte desetke Šahid dronova i balističkih projektila da napokon donesete odluke", poručio je Europljanima.

Ukrajinski predsjednik već je izrazio stav o sankcijama u večernjem obraćanju. Rekao je da je potrebno smanjiti trgovinu ruskom naftom kako bi se smanjila ruska sposobnost vođenja rata.

U tome kontekstu pohvalio je Trumpov prijedlog za zajedničkim djelovanjem protiv Rusije. "Pozivam sve partnere da prestanu tražiti isprike da ne uvedu ovu ili onu sankciju - pozivam sve njih: Europu, SAD; GZ i G20", rekao je.

