Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke stranke, čime je otvorio put izboru novog lidera Laburista i budućeg stanara Downing Streeta.

- Moja ostavka sad postavlja pitanje jesam li u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor stranke na to pitanje i prihvaćam ga dostojanstveno - rekao je Starmer na rubu suza, a potom zahvalio suradnicima i supruzi Victoriji, koju je potom zagrlio.

Odlaskom s dužnosti premijera i čelnika Laburističke stranke on završava svoj mandat na čelu britanske vlade, kraći od dvije godine. U obraćanju je naveo kako je stranku preuzeo kad je bila "politički, financijski i moralno bankrotirana" te da su mu mnogi govorili kako su Laburisti politički završena priča.

- Dokazao sam da nisu bili u pravu - rekao je.

Reformu stranke i uklanjanje "otrova antisemitizma" naveo je kao svoja najveća postignuća. Sad će se, kaže, moći više posvetiti "najvažnijem poslu".

- Biti najbolji muž koji mogu svojoj fantastičnoj supruzi Vic, koja je bila stijena uz mene u dobrim i lošim vremenima. I biti najbolji tata koji mogu svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost - rekao je Starmer prije nego što se sa suprugom vratio u Downing Street 10, prenosi BBC.

Nominacije za njegova nasljednika bit će otvorene 9. srpnja, a Andy Burnham jasan je favorit. Uvjerljiva pobjeda gradonačelnika Manchestera na dopunskim izborima u Makerfieldu na sjeverozapadu Engleske omogućila mu je povratak u parlament i time otvoren put prema mogućoj kandidaturi za Downing Street. Iako je godinama jedan od najpopularnijih britanskih političara, dosad nije mogao izravno izazvati Starmera za vodstvo stranke jer nije imao zastupnički mandat u Westminsteru. Dva puta se neuspješno kandidirao za vodstvo Laburističke stranke, 2010. i 2015. godine, kad ga je uvjerljivo pobijedio Jeremy Corbyn. Poslije se, kao gradonačelnik Manchestera od 2017. godine, udaljio od frakcijskih sukoba u stranci.

U vrijeme političkih potresa u Londonu jedina stabilnost jest mačak Larry, koji je u veljači navršio 15 godina službe glavnog lovca na miševe u Uredu kabineta. U rezidenciju premijera stigao je sredinom veljače 2011. godine iz azila, dok je premijer bio David Cameron.

TgQPHd||[]- Larry provodi dane pozdravljajući goste kuće, pregledavajući sigurnosnu obranu i testirajući antikni namještaj za potrebe drijemanja - stoji na službenoj internetskoj stranici Downing Streeta. 