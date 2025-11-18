Obavijesti

News

Komentari 1
SUTRA PREGLED KONSTRUKCIJE

Statičar nakon požara: 'Postoji opasnost od nenadanih urušavanja zgrade Vjesnika!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Statičar nakon požara: 'Postoji opasnost od nenadanih urušavanja zgrade Vjesnika!'
1
Foto: RTL/Pixsell

Vjesnikov neboder u Zagrebu u opasnosti od urušavanja nakon požara! Statičar Uroš upozorava na ozbiljna oštećenja, a država planira obnovu. Hoće li zgrada opstati ili pasti?

Statičar Mario Uroš za RTL komentirao je trenutno stanje Vjesnikovog nebodera nakon velikog požara koji je zahvatio ovu zagrebačku ikonu. Premda je država, kao većinski vlasnik s 61 posto udjela, izrazila želju za obnovom zgrade, Uroš ističe da je najvažnije prvo provjeriti sigurnost konstrukcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vještak za 24sata: Vatra je zbog ovoga lako progutala Vjesnik 01:22
Vještak za 24sata: Vatra je zbog ovoga lako progutala Vjesnik | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

- Zgrada je svakako oštećena zbog dugotrajnog izlaganja visokim temperaturama - pojašnjava Uroš. 

- Dolazi do degradacije nosivosti konstrukcije, ali još nije jasno u kojoj mjeri i na kojim dijelovima. Pucketanje koje su vatrogasci prijavili i zbog kojeg su morali napustiti neboder, upozorenje je da su visoke temperature dovele do nenormalnih naprezanja unutar zgrade - dodaje.

Foto: RTL
LOŠA KVALITETA ZRAKA Stručnjak otkriva zašto se vatra u Vjesniku munjevito širila: Ovo je potencijalni okidač požara?
Stručnjak otkriva zašto se vatra u Vjesniku munjevito širila: Ovo je potencijalni okidač požara?

Statičar upozorava da je tijekom gašenja požara kritično razdoblje jer se materijal hladi i može doći do dodatnih pucanja i potencijalnih urušavanja. 

- Postoji opasnost od nenadanih urušavanja i zato je zabranjeno zadržavanje unutar i oko zgrade dok se temperatura ne izjednači - kaže Uroš.

'Osigurali smo sigurnosne koridore i zabranili pristup opasnoj zoni'

Prema njegovim riječima, pregled stanja konstrukcije očekuje se sutra, kada će tim stručnjaka detaljno pregledati stupove, grede i ploče. 

- Ne znači da su svi elementi u jako lošem stanju, ali oštećenja sigurno postoje i pitanje je koliko su ozbiljna - komentirao je.

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ Buktinja od 1200 °C progutala je Vjesnik: 'Kolega je došao i rekao da sve gori! Bježali smo'
Buktinja od 1200 °C progutala je Vjesnik: 'Kolega je došao i rekao da sve gori! Bježali smo'

Na pitanje hoće li neboder biti obnovljen ili srušen, Uroš kaže: “Teško je sada procijeniti. Svaka se zgrada može obnoviti, ali pitanje je ekonomske isplativosti i interesa vlasnika, u ovom slučaju države.”

- Od početka požara situacija je bila opasna, a druga faza, hlađenje konstrukcije, nosi svoje rizike. Zato smo s vatrogascima osigurali sigurnosne koridore i zabranili pristup opasnoj zoni, ne samo zbog mogućeg urušavanja, nego i zbog opasnih dijelova koji mogu pasti sa zgrade - komentirao je statičar. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Je li Vjesnik za rušenje? Prvi pregled otkrio teško stanje. Sutra će odlučiti o snimanjima
UŽAS U ZAGREBU

Je li Vjesnik za rušenje? Prvi pregled otkrio teško stanje. Sutra će odlučiti o snimanjima

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025