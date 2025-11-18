Statičar nakon požara: 'Postoji opasnost od nenadanih urušavanja zgrade Vjesnika!'

Statičar Mario Uroš za RTL komentirao je trenutno stanje Vjesnikovog nebodera nakon velikog požara koji je zahvatio ovu zagrebačku ikonu. Premda je država, kao većinski vlasnik s 61 posto udjela, izrazila želju za obnovom zgrade, Uroš ističe da je najvažnije prvo provjeriti sigurnost konstrukcije.

- Zgrada je svakako oštećena zbog dugotrajnog izlaganja visokim temperaturama - pojašnjava Uroš.

- Dolazi do degradacije nosivosti konstrukcije, ali još nije jasno u kojoj mjeri i na kojim dijelovima. Pucketanje koje su vatrogasci prijavili i zbog kojeg su morali napustiti neboder, upozorenje je da su visoke temperature dovele do nenormalnih naprezanja unutar zgrade - dodaje.

Statičar upozorava da je tijekom gašenja požara kritično razdoblje jer se materijal hladi i može doći do dodatnih pucanja i potencijalnih urušavanja.

- Postoji opasnost od nenadanih urušavanja i zato je zabranjeno zadržavanje unutar i oko zgrade dok se temperatura ne izjednači - kaže Uroš.

'Osigurali smo sigurnosne koridore i zabranili pristup opasnoj zoni'

Prema njegovim riječima, pregled stanja konstrukcije očekuje se sutra, kada će tim stručnjaka detaljno pregledati stupove, grede i ploče.

- Ne znači da su svi elementi u jako lošem stanju, ali oštećenja sigurno postoje i pitanje je koliko su ozbiljna - komentirao je.

Na pitanje hoće li neboder biti obnovljen ili srušen, Uroš kaže: “Teško je sada procijeniti. Svaka se zgrada može obnoviti, ali pitanje je ekonomske isplativosti i interesa vlasnika, u ovom slučaju države.”

- Od početka požara situacija je bila opasna, a druga faza, hlađenje konstrukcije, nosi svoje rizike. Zato smo s vatrogascima osigurali sigurnosne koridore i zabranili pristup opasnoj zoni, ne samo zbog mogućeg urušavanja, nego i zbog opasnih dijelova koji mogu pasti sa zgrade - komentirao je statičar.