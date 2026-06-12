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TOMISLAV KLAUŠKI
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

'Stavit će nam drogu u auto'. HDZ je kriv za tragičnu razinu nepovjerenja u ovo pravosuđe

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'Stavit će nam drogu u auto'. HDZ je kriv za tragičnu razinu nepovjerenja u ovo pravosuđe
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ne bi nas iznenadilo da nam stave drogu u auto, to su takve metode", ispalio je jutros saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na N1 televiziji, komentirajući nedavnu Uskokovu akciju protiv Viktora Šimunića.

"Ne bi nas iznenadilo da nam stave drogu u auto, to su takve metode", ispalio je jutros saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na N1 televiziji, komentirajući postupanje Uskoka u slučaju načelnika Oroslavja Viktora Šimunića.

"Ako nisi blizak vladajućoj stranci koja se po svim obrascima ponaša kao komunistička partija", nastavio je Troskot, "imat ćete progonstva i sve ono što nagriza sustav. Kreće odmazda koja nema cijenu".

I ta njegova brutalna, zapaljiva i uznemirujuća izjava potvrđuje kolaps povjerenja u hrvatsko pravosuđe.

Slom povjerenja

Kad saborski zastupnik šalje poruku o tome da je vladajuća stranka spremna koristiti Uskok da bi podmetnula dokaze protiv svojih političkih protivnika, to znači da javnost, mediji i obični građani više ne trebaju vjerovati nijednoj antikoruptivnoj akciji, optužnici, presudi.

Svaka akcija Uskoka i Državnog odvjetništva, poput upada u kuću načelnika Oroslavja koji je nedavno razotkrio kriminal u sportskim savezima, doživjet će se kao politička odmazda, političko podmetanje, gruba namještaljka.

I dokle onda to može ići?

U posljednje vrijeme nagomilalo se sličnih slučajeva. Tomislav Tomašević pozvan je na informativni razgovor u Uskok povodom afere Hipodrom tjedan dana prije lokalnih izbora u Zagrebu. Također, u pripremama za lokalne izbore, Uskok i policija priveli su supruga Mostove kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu Ivane Ninčević Lesandrić zbog nezakonito izgrađene vile koju je iznajmljivao turistima.

"Ne treba vjerovati"

A sad je Uskok nakon istrage koja navodno traje već godinu dana (!) upao u kuću Viktora Šimunića i zaplijenio mobitele i računala, ali nije priveo i samog Šimunića. I sve to nedugo nakon što je Šimunić javno raskrinkao kriminalce u hrvatskom sportu, što je dovelo do ostavke Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora.

A početkom mjeseca međimurski župan Matija Posavec poručio je nakon izricanja nepravomoćne presude zbog trgovanja utjecajem kako je to "dokaz da ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu".

Kome onda treba vjerovati? I kako hrvatsko društvo može funkcionirati bez povjerenja u pravosuđe?

Sve optužbe na račun hrvatskog pravosuđa zahuktale su se tijekom i nakon HDZ-ova imenovanja Ivana Turudića, prijatelja Zdravka Mamića i Josipe Rimac, za glavnog državnog odvjetnika.

Jedino mu HDZ vjeruje

Andrej Plenković silom je progurao njegovo imenovanje pored svih kritika, upozorenja, javnih prosvjeda, čak i jasnih dokaza o tome da je Turudić neprihvatljiv kandidat, što je dodatno potkopalo ionako labilno povjerenje hrvatskih građana u pravosuđe pod kontrolom HDZ-a.

Turudić je, pak, od stupanja na dužnost pokrenuo lavinu istraga protiv oporbenih političara, saborskih zastupnika i lokalnih dužnosnika, odnosno istraga u lokalnim jedinicama koje mogu poslužiti HDZ-u za napade na političke protivnike.

Paradoksalno, to je kod dijela birača proizvelo kontraefekt i oni su u par navrata prkosno glasali za svog kandidata pod istragama, poput Posavca, ali i nedavno izabranog gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, za kojeg je Uskok odmah nakon izbora zatražio istražni zatvor, a on podnio ostavku i najavio trajni odlazak iz politike.

Nepovjerenje kao alibi

Također, percepcija stranački instruiranog i kontroliranog pravosuđa daje mogućnost osobama pod istragama, optuženicima i osuđenicima, da govore o političkim progonima, podmetanjima, zastrašivanju ili namještenim procesima.

Što onda, naravno, dovodi u pitanje samu istragu, čak i ako je on potkrijepljena nekim ili nekakvim dokazima.

Troskot danas otvara čak i mogućnost "podmetanja droge u auto", što ide u smjeru dodatnog potkopavanja povjerenja.

Turudićeva zadaća

Naravno, sve to može se smatrati direktnom odgovornošću HDZ-a koji se nakon imenovanja Turudića angažirano i strastveno nadovezivao na njegove fokusirane istrage protiv oporbenjaka ili na povezivanje lokalne korupcije s oporbenim strankama. 

Turudićeva zadaća svodila se na obuzdavanje i kontroliranje istraga europskih tužitelja u Hrvatskoj, naročito onih koje su zahvaćale HDZ-ove dužnosnike, a potom i na prebacivanje tereta korupcijskih istraga na druge političke opcije, naročito u sredinama u kojima HDZ pikira na fotelje.

Plenkovićev HDZ zatrovao je pravosudni bunar koji sada direktno ugrožava čitavo društvo.

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