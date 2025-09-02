Umjesto ozbiljnijeg pristupa uglavnom sve svodilo na natezanje hoće li se odgoditi, neće li se odgoditi, umjesto da govori o svim pozitivnim mogućnostima koje ovakav način rada donosi
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Šteta što se priča o modularnoj nastavi nepotrebno politizirala
Čitanje članka: 1 min
Malo više od 25.000 učenika sljedećeg ponedjeljka kreće u srednju školu prema novom, za hrvatske uvjete revolucionarnom, sustavu školovanja. Strukovne škole, osim medicinskih, od ove školske godine u prve razrede uvode kurikularnu reformu s modularnom nastavom, koja će zamijeniti čak 30 godina stare planove i programe rada.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku