NIJE PRVI PUT

Stevo Minić dao ostavku, pa ga opet izabrali na čelo vlade RS-a

Piše HINA,
Stevo Minić dao ostavku, pa ga opet izabrali na čelo vlade RS-a
Banja Luka: Savo Minić održao konferenciju za medije | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Parlament Republike Srpske potvrdio je u utorak imenovanje nove vlade tog entiteta predvođene Savom Minićem, koji je ostavku na dužnost premijera podnio u ponedjeljak. Minićeva vlada, u kojoj su ostali svi ministri iz prethodnog saziva, imenovana je glasovima zastupnika iz stranaka koje čine vladajuću koaliciju predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Minić je već dva puta podnosio ostavku a svaki put je to učinio kako bi izbjegao očitovanje Ustavnog suda BiH o ustavnosti imenovanja vlada koje je predvodio jer su mu premijerski mandat povjerile osobe koje na to nisu imale pravo.

POLITIČKI CIRKUS U RS-u opet pala vlada! Šef Savo Minić podnio ostavku
U RS-u opet pala vlada! Šef Savo Minić podnio ostavku

Prvi put je to prošle godine učinio Dodik i to u trenutku kada mu je već bio oduzet mandat predsjednika RS a drugi mandat Miniću potom je povjerila Ana Trišić Babić, koju je Dodik postavio za privremenu predsjednicu entiteta iako ustav RS ne poznaje takvu dužnost. Sada mu je mandat povjerio Siniša Karan koji je za predsjednika RS izabran na prijevremenim izborima zakazanim nakon smjene Dodika.

"Ovo je bio veoma bitan politički manevar. Podnošenje ostavke imalo je za cilj da institucionalno osnaži vladu RS", kazao je Minić tijekom skupštinske rasprave izražavajući uvjerenje kako sada više nitko neće moći osporavati zakonitost odluka koje donosi vlada na čijem je čelu od utorka.

Njen mandat bi trebao trajati do općih izbora planiranih za listopad. Iz oporbenih stranaka su tijekom rasprave upozoravali kako je sve to neozbiljno poigravanje vladajućih s ustavom i zakonima čime se ruši povjerenje u rad entitetskih institucija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!
IZ MINUTE U MINUTU

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’

