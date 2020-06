- \u00a0Klju\u010dno je pitanje tko \u0107e voditi Hrvatsku u narednom razdoblju. Svijet ulazi u najve\u0107u krizu od 1929. godine - istaknuo je Davor Ivo Stier dodaju\u0107i da kada je ljevica bila zadnji puta na vlasti tijekom recesije, Hrvatska je imala rejting \"sme\u0107e\".\u00a0

Ostoji\u0107 mu je odgovorio da je \u010dinjenica da iza HDZ-a uvijek ostaje sme\u0107e.\u00a0

- Izolacija, recesija, depresija, dug. SDP zna izvaditi Hrvatsku iz sme\u0107a koje ostavlja HDZ, iza pusto\u0161i i zemlje koju kao da su pojeli termiti - rekao mu je i istaknuo da se na magnetsku rezonancu \u010deka dvije godine i da je to HDZ. Poru\u010dio je Stieru da njegova negativna kampanja ne\u0107e privu\u0107i bira\u010de.\u00a0

- Na\u0161a je zada\u0107a podsjetiti kako je do\u0161lo do konstituiranja ove Vlade i tektonskih poreme\u0107aja u hrvatskom politi\u010dkom \u017eivotu. Pozadina je ga\u017eenje autenti\u010dne bira\u010dke volje. Stier govori o vladavini ljevice, a zaboravlja da je Plenkovi\u0107 u Saboru sastavljao ve\u0107inu na temelju neprincipijelne, trgova\u010dke, protunarodne koalicije konstitutivni dio koje su zastupnici izabrani na listama na kojoj je Rajko Ostoji\u0107. Ja \u010dinim oporbu, a gospo\u0111a Milanka Opa\u010di\u0107 je jedan od nosivih elemenata ove koalicije. Glas za Plenkovi\u0107a je glas za Milorada Pupovca, Ivana Vrdoljaka i HNS - poru\u010dio je Zlatko Hasanbegovi\u0107.\u00a0

Nikola Grmoja je rekao da vjeruje u hrvatski narod i da su mogli vidjeti kako su se pona\u0161ali vladaju\u0107i, tko je bio vjerodostojan, a tko ne.\u00a0

- \u00a0Govori se da je Most nekoga doveo na vlast. Da je Most doveo nekoga na vlast ne bi HDZ ru\u0161io vlastitog premijera. Ne bi se doga\u0111ala ova sramotna trgovina u Hrvatskom saboru. Ako je netko doveo Andreja Plenkovi\u0107a na vlast, to su kadrovi koje je iskadrovirao Zoran Milanovi\u0107 i SDP. Most je pokazao principijelnost, Most je pokazao da ima obraz i Most je cijelo vrijeme inzistirao na promjenama - poru\u010dio je Grmoja.\u00a0