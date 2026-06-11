Zemlja se zagrijava brže nego ikad, prag od 1,5 °C na vidiku

Ljudske aktivnosti gurnule su globalno zatopljenje na 1,37 Celzijevih stupnjeva više u 2025. godini, a stopa kojom se toplina nakuplja u Zemljinom sustavu ukazuje na visoke razine budućeg zatopljenja, upozorili su znanstvenici. Godišnje ažuriranje "pokazatelja globalnih klimatskih promjena" vodećih svjetskih znanstvenika pronalazi jasne dokaze da se svijet nastavlja zagrijavati, pri čemu se globalno zatopljenje očekuje da će premašiti ključni prag od 1,5 stupnjeva za otprilike četiri godine. U okviru Pariškog sporazuma iz 2015., zemlje su se dogovorile da će ograničiti globalno zatopljenje na "znatno ispod" 2 stupnja iznad predindustrijskih razina te nastojati ograničiti porast temperatura na 1,5 stupnjeva kako bi se spriječile najgore suše, toplinski valovi, poplave, porast razine mora i uništavanje bioraznolikosti uzrokovano klimatskim promjenama.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Earth System Science Data, upozorava da će "ugljični proračun" – količina emisija stakleničkih plinova koju svijet može emitirati i još uvijek zadržati porast temperatura od 1,5 stupnjeva - vjerojatno biti iscrpljen za samo tri godine, a proračun za 1,7 stupnjeva bit će potrošen za 12 godina.

Emisije klimatskih onečišćivača zaslužnih za zagrijavanje na povijesnom su maksimumu, uglavnom zbog spaljivanja fosilnih goriva.

Postoje znakovi da rast emisija stakleničkih plinova usporava, pri čemu čimbenici poput visoke cijene nafte i prelaska na električne automobile i obnovljive izvore energije potencijalno počinju dovoditi do vrhunca i pada emisija, rekli su istraživači.

No nalazi pokazuju da se globalno zatopljenje nastavlja nezapamćenim tempom, pri čemu se Zemlja zagrijava 0,27 stupnjeva po desetljeću, a 2025. bila je treća najtoplija godina u povijesti mjerenja.

Profesor Piers Forster, direktor Priestley centra za klimatske budućnosti na Sveučilištu u Leedsu i glavni autor, rekao je: "Ključni pokazatelj je energetska neravnoteža Zemlje, koja mjeri koliko brzo se toplina nakuplja u klimatskom sustavu i pruža ključnu mjeru brzine klimatskih promjena."

"Bez ljudskog utjecaja, trebala bi biti blizu nule, ali raste od 1970-ih i sada je na rekordnoj razini, udvostručivši se u posljednjim desetljećima."

To potiče zagrijavanje na kopnu i u oceanima, koji su svjedočili ogromnom porastu morskih toplinskih valova koji su se pojavili čak 65 dana u samoj 2025. godini, topljenje leda i porast razine mora.

Godine 2025. globalni porast razine mora dostigao je novi rekord od 23 centimetra od 1901., pri čemu mora rastu oko 1,8 mm godišnje, što je tempo koji se "ubrzano povećava", prema dr. Aimee Slangen, voditeljici istraživanja u Kraljevskom nizozemskom institutu za istraživanje mora.

"To možda zvuči malo, ali čak i ta razina promjene povećava poplave na obalnim područjima s niskim terenom diljem svijeta, nanoseći štetu načinu života i ekosustavima", upozorila je.

Dr. Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u europskom servisu Copernicus za klimatske promjene, rekla je da je gotovo svo zagrijavanje u posljednjem desetljeću uzrokovano ljudskim aktivnostima, pri čemu se učinci na načine života i prirodne sustave već osjećaju diljem svijeta i očekuje se da će se ubrzati.

Rekla je: "Postoje znakovi da rast emisija ugljičnog dioksida usporava, i to ne znači da smo još na pravom putu, ali znači da politika, tehnologija i društveni izbori počinju mijenjati smjer."

Burgess je dodala da je važno voditi razgovore kako bi se razumjelo kako nastaviti tim putem, upozoravajući da je "sljedećih nekoliko godina zaista kritično".

Komentirala je i da izvješće, koje pruža godišnja ažuriranja ključnih klimatskih pokazatelja koje izvještava Međuvladini panel o klimatskim promjenama, nije "samo znanstvena bodovna kartica".

"To je sustav povratnih informacija u realnom vremenu o globalnoj klimi i globalnoj klimatskoj politici", rekla je Burgess, ali upozorila je da su globalni skupovi podataka koji su bili temelj studije ugroženi promjenama financiranja i promjenama geopolitičke stabilnosti.

Na primjer, pod Trumpovom administracijom u SAD-u, mreža instrumenata za praćenje dubokog oceana koja je pružala ključne klimatske podatke se smanjuje.

"Klimatske informacije nikada nisu bile potrebnije za javnu sigurnost, prilagodbu i odgovornost, a infrastruktura koja pruža te dokaze trenutačno je nevjerojatno ranjiva", upozorila je Burgess.