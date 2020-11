Stigao je Ivanin onkološki lijek, a sve bolnice danas moraju ministru javiti kakvo je stanje

Ivana Frappoti iz Splita objavila je kako u KBC Split nisu imali dovoljno njenog lijeka. Ministarstvo zdravstva danas je odgovorilo da je lijek stigao i da se ovakvi slučajevi žurno rješavaju

<p>Nakon što je<strong> Ivana Frappoti </strong>(39), Splićanka oboljela od karcinoma, objavila na svom Facebooku da su joj u KBC Split rekli da imaju samo pola njene mjesečne terapije i dali joj zadnju kutiju lijeka koji joj pomaže da se stanice tumora ne umnažaju, stigao je obećavajući odgovor Ministarstva zdravstva. </p><p>Njen lijek je stigao i uskoro će ga primiti, a Ministarstvo zdravstva je zatražilo žurno očitovanje svih bolnica kojih lijekova nedostaje. Evo što su nam odgovorili: </p><p>- Provjerili smo detalje s Kliničkim bolničkim centrom Split te su nas obavijestili da je lijek olaparib (koji koristi Ivana i za koji su joj dali samo pola terapije op.a.) došao u bolnički ljekarnu te će pacijentica lijek dobiti za preostalih 15 dana. Na temelju pojedinačnih slučajeva, koji se pojavljuju u zadnje vrijeme, jučer je ministar Vili Beroš zatražio od svih ravnatelja bolnica da imenuju koordinatore za onkološke bolesnike u svojim bolnicama i do danas dostave njihove podatke u Ministarstvo kako bi se eventualni problemi svih onkoloških pacijenata rješavali žurno, odnosno da im se osigura prednost u rješavanju zdravstvene zaštite. </p><p>Važno je napomenuti kako su moguće nestašice pojedinih lijekova u nekim bolnicama privremenog karaktera, te se nastoji pronaći načina za njihovo prevladavanje do nastavka redovitije isporuke lijekovima od strane dobavljača. Očekujemo da će sa sutrašnjim danom, 11. studenoga, nakon isplate dogovorenog iznosa od 1,84 milijarde kuna, veledrogerije nastaviti s isporukama ugovorenih lijekova.</p><p>Podsjetimo, na Ivanin post koji je objavila na svom Facebooku: </p><p>- Je li moguće da u 21-om stoljeću bolnici nedostaje lijekova? Sve san odradila kako treba, a sredit će me dug. Pa j..emu sve. Cili život bojin se kredita, dugova, pazin da nema kune u crveno i sad bi me moga životno ugrozit državni dug. Jest da je to i moj dug, ali ja san pošteno, po propisu i bez kune zadrške plaćala. Sve svoje obaveze.</p><p>I sad meni neko ne da lijek? Jer. Nema. Para. O je...ti život. A nije samo do mene. Puno nas ovisi o lijekovima. Onkološki pacijenti NE MOGU čekati terapiju. </p><p>Dabogda niko ne sazna kako je sidit za stolon i brojat tablete. Iman za 11 dana. Napisala je to prošle subote Splićanka Facebooku<strong> Ivana Frappoti </strong>(39) na svom Facebooku. U razgovoru za 24sata rekla je da su se nakon njezine objave javili pacijenti koji također nisu primili terapiju. Htjela je da zajedno nastupe u javnost, ali Ivana je rekla kako mnogi nisu bili voljni iznositi svoju privatnost javno. </p>