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NAKON ARENE

Stigla dojava o postavljenom eksplozivu i u Avenue Mallu

Piše HINA,
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Stigla dojava o postavljenom eksplozivu i u Avenue Mallu
Foto: ilustracija

Policijska uprava zagrebačka potvrdila je u srijedu primitak dojava o postavljenom eksplozivu u Arena centru i Avenue Mallu te trenutno utvrđuje okolnosti

U tijeku je evakuacija trgovačkih centara, potvrđuju posjetitelji medijima. Prijetnje bombama stigle su na adrese policije, trgovačkih centara i nekih medija. U policiji kažu da će se više pojedinosti znati kasnije.

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U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama, trgovačkim centrima i u drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnima.

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