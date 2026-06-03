Policijska uprava zagrebačka potvrdila je u srijedu primitak dojava o postavljenom eksplozivu u Arena centru i Avenue Mallu te trenutno utvrđuje okolnosti
NAKON ARENE
Stigla dojava o postavljenom eksplozivu i u Avenue Mallu
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U tijeku je evakuacija trgovačkih centara, potvrđuju posjetitelji medijima. Prijetnje bombama stigle su na adrese policije, trgovačkih centara i nekih medija. U policiji kažu da će se više pojedinosti znati kasnije.
U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama, trgovačkim centrima i u drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnima.
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