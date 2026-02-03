Stigla je optužnica za ubojstvo u Mediki: Napala ga je s leđa

Sonja Hranjec (36) u srpnju prošle godine napala je Vedrana Gračana s leđa i šest puta ga ranila nožem. To je sukus optužnice protiv nje koja je na Županijski sud u Zagrebu, kako doznajemo, stigla 26. siječnja. Tad joj je i produžen istražni zatvor, pa se dan kasnije žalila, a žalba se još razmatra.

Prema informacijama 24sata, u optužnici se navodi da je 27. srpnja 2025. godine oko 13 sati i 20 minuta u prostorijama udruge Autonomni kulturni centar Medika, ušla u sobu Vedrana Gračana s nožem duljine oštrice 20 centimetara i širine četiri centimetra. Ubola ga je u prednju lijevu stranu prsnog koša, u srce, zatim u leđa, lijevu stranu vrata, a kako se branio, ubola ga je i u desnu nadlakticu te porezala po čelu i lijevom uhu. Gračan je preminuo na licu mjesta.

Luka Stanzl/Pixsell | Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Optužnica ima 30 - ak dokaza, a postupak je sad u fazi čekanja odluke na žalbu. Županijsko državno odvjetništvo još o tome nije objavilo priopćenje. Autonomni kulturni centar Attack oglasio se na društvenim mrežama odmah nakon ubojstva.

- Slijedom tragičnog događaja u prostoru Medike, kojeg - među drugim udrugama, kolektivima i pojedincima/kama - koristi i Autonomni kulturni centar - Attack!, želimo prije svega iskrenu sućut obitelji i prijateljicama/prijateljima. Autonomni kulturni centar - Attack! u razdoblju od 18. srpnja do 15. kolovoza ne provodi nikakve programe u prostoru kojim upravlja, a svi naši članovi i članice nalaze se na odmoru i izvan Zagreba. Ova nas je vijest zatekla putem medija te smo šokirani razvojem događaja o kojem ne raspolažemo s dovoljno informacija. Shodno tome, želimo demantirati navode iz pojedinih medija koji izravno povezuju našu udrugu s tragičnim događajem, uz potvrdu da se on nije dogodio u prostorima unutar kompleksa bivše tvornice Medika kojim naša organizacija upravlja - rekli su.

Policija intervenirala sat vremena prije

Kako smo pisali u srpnju, dvojac se posvađao ujutro, u prostorima bivše tvornice Medika u kojoj djeluju tri udruge građana i u kojoj su živjeli. Prema iskazima svjedoka, policija je izašla na intervenciju, i naložila Hranjec da ode iz prostora Medike. No ona se navodno vratila, te je opet došlo do konflikta koji je završio tako da je Gračana nekoliko puta ubola nožem. Iz policije su potvrdili da su imali intervenciju u 12 sati i 27 minuta, svega sat vremena prije ubojstva. Policiju je pozvao Gračan zbog razbijenih prozora na Mediki, koje je netko razbio sa subote na nedjelju. Svjedoci kažu da je upravo ona razbila prozore, i to na dijelu u kojem živi Vedran. I to nije prvi takav incident. Iz zagrebačke policije su u srpnju potvrdili da su nekoliko puta postupali.

- I ranije smo zaprimili zahtjeve za intervencijama, u jednom navratu odnosno 11. ožujka na zahtjev 43-godišnjaka, te u tri navrata na traženje 36-godišnjakinje (dvije dojave od 1. i 16. travnja 2025. te jedan osobni dolazak u prostorije policije 2. travnja), a vezano za nesuglasice oko korištenja prostora u Pierottijevoj ulici. S obzirom da niti u jednom slučaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja, osobe su upućene na zakonski okvir odnosno institucije u čijoj je nadležnosti rješavanje navedene problematike - kažu iz policije za 24sata.

Foto: Facebook/

Vedran je zvao policiju i u drugim situacijama.

- U studenom 2024. godine navedeni 43-godišnjak je osobnim dolaskom u prostorije policije podnio kaznenu prijavu protiv muškarca rođenog 1984. zbog kaznenih djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja 41-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Također, 43-godišnjak je 21. svibnja 2025. godine osobno pristupio u prostorije policije te iskazao sumnju u protupravno djelovanje 41-godišnjaka, a obavljenim provjerama odnosno mjerama i radnjama iz nadležnosti policije nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela po službenoj dužnosti - kažu iz PU zagrebačke.

Ovo ubojstvo otvorilo je duboke pukotine u funkcioniranju organizacija i ljudi koji dijele prostor Medike.