ADIO, SUNCE

Stigla nam je jesen: Na Jadranu bura, u ostatku zemlje kiša...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Kišni jesenski dan u gradu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Idući dani će biti djelomice sunčani i sve svježiji. Povremeno će biti kiše, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i na istoku, no u četvrtak će biti rasprostranjenija

Početak radnog tjedna donijet će nam mjestimice oblačno vrijeme uz malo kiše ili čak pokoji pljusak. Državni hidrometeorološki zavod za Jadran prognozira buru. Minimanlna temperatura zraka kretat će se od 7 do 12, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 15 do 20, a na Jadranu između 21 i 25 °C.

Detaljniju prognozu za pojedine regije za HRT je otkrila prognostičarka Kristina Klemenčić Novinc.

- U ponedjeljak prijepodne u istočnoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno. Ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom u Podunavlju i Posavini. Poslijepodne smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, a najviša dnevna oko 17 °C - navela je.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti i djelomice sunčano. Ujutro može bit i imagle.

- Sjevernog i sjeveroistočnog vjetra bit će i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na obali puhati umjerena bura, podno Velebita prijepodne i jaka s olujnim udarima. Ujutro ponegdje u kotlinama maglovito s temperaturom oko 7 °C, a duž obale vrijednosti od 12 do 17 °C. Uz pretežno sunčano vrijeme dnevna temperatura od 14 °C u povremeno oblačnijem gorju do 25 °C na otocima.

U Dalmaciji će temperature ići i do 25°C. Probleme neće stvarati niti umjerena bura.

- I na krajnjem jugu Hrvatske će prevladavati sunčano. Puhat će umjerena bura i sjeverni vjetar, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 18 °C, u unutrašnjosti niža, a najviša između 23 i 25 °C.

Foto: DHMZ

Idući dani će biti djelomice sunčani i sve svježiji. Povremeno će biti kiše, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i na istoku, no u četvrtak će biti rasprostranjenija.

- Na Jadranu će od sredine radnog tjedna biti vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, nerijetko na udare i olujnu.

