Stigla nova aplikacija za turiste! Ministarstvo o Need Connects: 'Podržavamo sve inovacije'

Jesu li u pitanju cijene o kojima se tako puno priča ili povratak mediteranskih takmaca, teško je reći, no glasine i dojmovi s terena pokazali su se točnima. Iako se radi o padu od svega par postotaka, turistička statistika za srpanj prema podacima Hrvatske turističke zajednice (HTZ) pokazuje da je u Hrvatskoj u prvom dijelu špice sezone zaista ostvaren nešto manji promet u odnosu na lanjski srpanj.



U brojkama se pritom izdvajaju Amerikanci, koji su od početka godine bilježili dvoznamenkasti rast noćenja, dok je pad njemačkog tržišta od oko sedam posto u srpnju moguće povezati s time da su školski praznici u ključnim pokrajinama počeli tek u kolovozu. Hoće li se negativni postotak pretvoriti u trend ili samo kratku epizodu, pokazat će brojke iz kolovoza.

Važnost turističkih aplikacija



I dok se sektor pita kako zadržati ritam, u Ministarstvu turizma i sporta naglašavaju važnost digitalnog usavršavanja i pametnog upravljanja destinacijama. Kroz projekte poput eVisitora, službene mobilne aplikacije za prijavu i odjavu turista, privatni iznajmljivači i hoteli imaju alat koji im olakšava administraciju i daje bolji uvid u promet. Ministarstvo ističe kako ovakvi alati nisu samo tehnička pomoć, nego i ključan temelj za prikupljanje podataka koji pomažu u donošenju strateških odluka.



Upravo na tom valu digitalizacije pojavio se i Need Connects, prva svjetska all-in-one turistička aplikacija razvijena u Hrvatskoj. Ona ide korak dalje jer objedinjuje planiranje, rezervacije i naplatu aktivnosti u jednoj platformi, a pokreće je umjetna inteligencija koja u realnom vremenu, kroz interaktivni razgovor s korisnikom, slaže personalizirani itinerar.





Za razliku od globalnih servisa poput Airbnb Experiencesa ili Viatora, koji se uglavnom oslanjaju na povijesne podatke i statične filtere, Need Connects uzima u obzir i vremensku prognozu te automatski predlaže alternativne aktivnosti kad plan A postane nemoguć. Gost tako može u par dodira rezervirati izlete, adrenalinske aktivnosti, vinske ture ili kulturne sadržaje, sve bez poziva, e-mailova i skrivenih troškova.

All in one aplikacija Need Connects



Kako poručuju iz Ministarstva, podržavaju sve alate koji doprinose digitalnoj tranziciji turizma i podižu kvalitetu usluge.

- Vezano za aplikaciju Need Connects napominjemo kako Ministarstvo podržava sve alate koji doprinose digitalnoj tranziciji našeg turizma te promoviraju hrvatsku turističku ponudu omogućavajući bolju kvalitetu usluge- rekli su iz Ministarstva turizma.



A potvrđuje to i praksa, Kristina Slišković, direktorica Hotela Laurentum u Tučepima, kaže da im je Need Connects znatno olakšao rad.

- Gosti skeniraju QR kod i biraju što žele, od izleta do adrenalinskih aktivnosti. Sve je brzo, sigurno i transparentno- kaže Slišković.



Jedna od osnivačica brenda Need Connects, Ankica Ćaleta iz agencije My Luxoria, ističe viziju: “Želimo Hrvatsku u kojoj gost ne traži, nego otkriva i to jednim klikom. Neep App digitalizira ono što su gosti do sada morali tražiti po brošurama, ulicama i grupama, kvalitetne, provjerene aktivnosti u Hrvatskoj. Naš cilj je da svaki turist pronađe svoj doživljaj brzo, jednostavno i sigurno".



Jer ako turizam želi ostati konkurentan, možda je upravo spoj tradicije i digitalne pameti ono što će Hrvatsku dovesti do željenog cilja održivog, kvalitetnog i cjelogodišnjeg turizma.