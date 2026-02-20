Stigla optužnica za 14 Torcidaša: Prijeti im do pet godina zatvora zbog krvavog sukoba kod Tuzle

U kratkom priopćenju objavljenom na službenoj stranici Općinskog suda navedena su imena svih 14 optuženih za kazneno djelo sudjelovanje u skupini ljudi 'koja učini kazneno djelo iz člana 341. stav 1. Kaznenog zakona Federacije BiH'.

Tim odredbama zakona kazna za sudjelovanje koja počini teška kaznena djela kao što su ubojstvo, teško tjelesno ozljeđivanje, paljevina, veća šteta imovine i drugi oblici teškog nasilja može iznositi od tri mjeseca do pet godina zatvora. Pritom je jedna osoba dodatno je optužena za oštećenje tuđe stvari.

Četrnaest navijača Hajduka od kojih je jedanaest s adresama iz Republike Hrvatske, a trojice podrijetlom iz BiH se od 27. siječnja nalaze u 30-dnevnom pritvoru. Tamo su završili nakon što je više desetaka pripadnika Torcide 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla napala navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Švedske nakon utakmice protiv Malmöa.

U sukobu je povrijeđeno više od 20 osoba, uključujući četiri teže.