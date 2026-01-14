Europa priprema ponudu. Ako Trump ne prihvati ode NATO

Čelnici EU-a užurbano pokušavaju osmisliti dogovor o budućnosti Grenlanda koji bi Donaldu Trumpu omogućio da na tom pitanju proglasi pobjedu, a da pritom ne naruši savez koji čini temelj europske sigurnosti, piše Politico.

Od prijedloga da se NATO iskoristi za jačanje sigurnosti na Arktiku do davanja Sjedinjenim Državama ustupaka u vezi s eksploatacijom mineralnih resursa, čelnici Unije snažno naginju pomirljivom pristupu umjesto sukoba s Trumpom, rekla su za Politico trojica diplomata i jedan dužnosnik EU-a. Utrka za izradu plana uslijedila je nakon obnovljenih tvrdnji američkog predsjednika da njegova zemlja „treba” taj otočni teritorij — te da ne isključuje mogućnost njegova preuzimanja silom.

Foto: Stephanie Lecocq

Diplomatski izvor za Politico otkriva da bi taj plan mogao biti dogovor koji bi Trumpu omogućio pobjedu koju bi mogao predstaviti domaćoj javnosti, primjerice prisiljavanjem europskih zemalja da više ulažu u sigurnost Arktika, kao i obećanjem da bi Sjedinjene Države mogle profitirati od mineralnog bogatstva Grenlanda.

Trump prije svega traži pobjedu u vezi s Grenlandom, rekao je diplomat. „Ako se pametno prepakira sigurnost Arktika, u to uključe kritični minerali i sve se lijepo zapakira, postoji šansa“ da Trump na to pristane. „Dosadašnje iskustvo“ — primjerice kada su saveznici u EU-u obećali izdvajati 5 posto BDP-a za obranu — pokazalo je da „su se stvari uvijek odvijale upravo na taj način“.

Foto: Evelyn Hockstein

EU planira više nego udvostručiti svoja ulaganja u Grenland u sljedećem višegodišnjem proračunu — uključujući sredstva usmjerena na projekte vezane uz kritične sirovine. To bi mogla biti udica kojom bi se Trumpa potaknulo da prihvati dogovor o zajedničkom ulaganju.

Ipak, ako je Trumpov stvarni cilj mineralno bogatstvo otoka, Danci već godinama nude Sjedinjenim Državama mogućnost ulaganja u Grenland — ponudu koju su američki dužnosnici odbili, reklo je nekoliko diplomata. Ako je Trumpov pritisak oko Grenlanda povezan s Kinom i Rusijom, dodaju oni, mogao bi jednostavno zatražiti od Kopenhagena da poveća prisutnost američkih vojnika na otoku.

Treći diplomat EU-a doveo je u pitanje je li Trumpov pravi cilj ulazak u povijesne knjige. Trumpov slogan Make America Great Again „postao je geografski pojam; želi ući u povijest kao čovjek koji je Ameriku učinio ‘većom’ — u geografskom smislu“, rekao je.

Rasturivanje NATO-a

Iznad svega, vlade pokušavaju izbjeći vojni sukob, rekla su trojica diplomata i jedan dužnosnik EU-a. Izravna intervencija Sjedinjenih Država na Grenlandu, teritoriju koji pripada članici EU-a i NATO-a, praktički bi označila kraj poslijeratnog sigurnosnog poretka, upozorili su čelnici.