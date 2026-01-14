Obavijesti

News

Komentari 48
GORKA ISTINA

Europa priprema ponudu. Ako Trump ne prihvati ode NATO

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Europa priprema ponudu. Ako Trump ne prihvati ode NATO
Foto: reuters/canva

Iznad svega, vlade pokušavaju izbjeći vojni sukob, rekla su trojica diplomata i jedan dužnosnik EU-a. Izravna intervencija Sjedinjenih Država na Grenlandu, teritoriju koji pripada članici EU-a i NATO-a, praktički bi označila kraj poslijeratnog sigurnosnog poretka, upozorili su čelnici

Admiral

Čelnici EU-a užurbano pokušavaju osmisliti dogovor o budućnosti Grenlanda koji bi Donaldu Trumpu omogućio da na tom pitanju proglasi pobjedu, a da pritom ne naruši savez koji čini temelj europske sigurnosti, piše Politico.

Od prijedloga da se NATO iskoristi za jačanje sigurnosti na Arktiku do davanja Sjedinjenim Državama ustupaka u vezi s eksploatacijom mineralnih resursa, čelnici Unije snažno naginju pomirljivom pristupu umjesto sukoba s Trumpom, rekla su za Politico trojica diplomata i jedan dužnosnik EU-a. Utrka za izradu plana uslijedila je nakon obnovljenih tvrdnji američkog predsjednika da njegova zemlja „treba” taj otočni teritorij — te da ne isključuje mogućnost njegova preuzimanja silom.

European Commission President Ursula von der Leyen holds a press conference during a European Union leaders' summit, in Brussels
Foto: Stephanie Lecocq

Diplomatski izvor za Politico otkriva da bi taj plan mogao biti dogovor koji bi Trumpu omogućio pobjedu koju bi mogao predstaviti domaćoj javnosti, primjerice prisiljavanjem europskih zemalja da više ulažu u sigurnost Arktika, kao i obećanjem da bi Sjedinjene Države mogle profitirati od mineralnog bogatstva Grenlanda.

Trump prije svega traži pobjedu u vezi s Grenlandom, rekao je diplomat. „Ako se pametno prepakira sigurnost Arktika, u to uključe kritični minerali i sve se lijepo zapakira, postoji šansa“ da Trump na to pristane. „Dosadašnje iskustvo“ — primjerice kada su saveznici u EU-u obećali izdvajati 5 posto BDP-a za obranu — pokazalo je da „su se stvari uvijek odvijale upravo na taj način“.

U.S. President Trump visits Ford production center in Dearborn
Foto: Evelyn Hockstein

EU planira više nego udvostručiti svoja ulaganja u Grenland u sljedećem višegodišnjem proračunu — uključujući sredstva usmjerena na projekte vezane uz kritične sirovine. To bi mogla biti udica kojom bi se Trumpa potaknulo da prihvati dogovor o zajedničkom ulaganju.

Ipak, ako je Trumpov stvarni cilj mineralno bogatstvo otoka, Danci već godinama nude Sjedinjenim Državama mogućnost ulaganja u Grenland — ponudu koju su američki dužnosnici odbili, reklo je nekoliko diplomata. Ako je Trumpov pritisak oko Grenlanda povezan s Kinom i Rusijom, dodaju oni, mogao bi jednostavno zatražiti od Kopenhagena da poveća prisutnost američkih vojnika na otoku.

ARKTIK U FOKUSU Medvedev sprda Trumpa: Uskoro ide referendum za pripojenje Grenlanda Rusiji!
Medvedev sprda Trumpa: Uskoro ide referendum za pripojenje Grenlanda Rusiji!

Treći diplomat EU-a doveo je u pitanje je li Trumpov pravi cilj ulazak u povijesne knjige. Trumpov slogan Make America Great Again „postao je geografski pojam; želi ući u povijest kao čovjek koji je Ameriku učinio ‘većom’ — u geografskom smislu“, rekao je.

Rasturivanje NATO-a

Iznad svega, vlade pokušavaju izbjeći vojni sukob, rekla su trojica diplomata i jedan dužnosnik EU-a. Izravna intervencija Sjedinjenih Država na Grenlandu, teritoriju koji pripada članici EU-a i NATO-a, praktički bi označila kraj poslijeratnog sigurnosnog poretka, upozorili su čelnici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 48
FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'
DESECI OZLIJEĐENIH

FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi
SPORO PRAVOSUĐE

Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi

Od početka je postupak utvrđivanja krivnje protiv Marija Banožića, koji je u vrijeme počinjenja prometne nesreće još bio ministar obrane, tekao šlampavo i neodređeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026