Stigla poruka iz Srebrenice: 'Dosta nam je ljudi koji odaju počast žrtvama na riječima...'

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro je reagirao na jutrošnji istup predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen budući nije osudila jasno uključenost Srbije i predstavnika srpskih vlasti u ceremoniji pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića. Suljagić je jedan u nizu bošnjačkih dužnosnika i organizacija koje su reagirale na mlaka stajališta Europske unije nakon jučerašnjeg Mladićeva ispraćaja na kojemu je u Beogradu nazočilo pet ministara u vladi Srbije, vodeći dužnosnici bosanskohercegovačkih Srba i tisuće drugih građana.

Von der Leyen je u utorak osudila prizore s Mladićeva pokopa, istaknuvši da je riječ o osuđenom ratnom zločincu odgovornom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Prisutnost visokih srpskih dužnosnika i elementi službene potpore ceremoniji ocijenila je „duboko žalosnima“, navodeći da pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem novije europske povijesti te proturječe vrijednostima na kojima počiva put Srbije prema Europskoj uniji.

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Suljagić je na to odgovorio objavom na društvenoj mreži X.

„Jedina stvar za žaljenje u cijeloj ovoj aferi jest to što Ursula von der Leyen odbija stvari nazvati pravim imenom“, napisao je Suljagić.

Podsjetio je da je pokopu nazočilo pet ministara srpske vlade, da su uz Mladićev lijes stajali srpski vojnici te da je njegovo tijelo prevezeno zrakoplovom srpske vlade, pod državnom zastavom Srbije.

„Ako ovo nije uključenost države, što jest?“, upitao je Suljagić.

Dodao je da će pamtiti „tko je stajao uz nas i tko je gledao u stranu“, posebno kada neki dužnosnik Europske unije ponovno zatraži posjet Memorijalnom centru Srebrenica.

„Dosta nam je ljudi koji odaju počast žrtvama na riječima, a potom se rukuju s političarima koji sanjaju o budućim genocidima“, oštro je poručio Suljagić.

On je jučer na svom X profilu objavio i kratku poruku: „Kupi djetetu dron, ne gitaru“, očito aludirajući na zbivanja u Beogradu.

Val nezadovoljstva među bošnjačkim dužnosnicima i organizacijama pokrenula je jučerašnja izjava glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho o Mladićevu pokopu. Pinho je, odgovarajući na pitanje o ceremoniji u Beogradu, navela da nije riječ o državnom pokopu ratnog zločinca, što je izazvalo oštre reakcije bošnjačkih dužnosnika i organizacija žrtava.

Na njezinu izjavu reagirale su i Majke Srebrenice, koje su poručile Europskoj uniji da stvari treba nazvati pravim imenom.

„Zašto stvari ne nazovete pravim imenom? Zar mislite da ćete poslije svega lako doći u Potočare?“, objavile su Majke Srebrenice na X-u. Pritom su označile Europsku komisiju, Europski parlament i visoke dužnosnike EU Ursulu von der Leyen, Kaju Kallas i Antonija Costu.

Ratko Mladić bio je zapovjednik Vojske Republike Srpske tijekom rata u BiH, a pravomoćno je osuđen za genocid počinjen u Srebrenici u srpnju 1995. godine. Nakon pada Srebrenice, snage pod njegovim zapovjedništvom ubile su više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, dok je više desetaka tisuća žena, djece i starijih osoba protjerano s tog područja.

Mladić je preminuo tijekom izdržavanja doživotne kazne zatvora. Pokopan je jučer na groblju u Beogradu uz sve počasti.