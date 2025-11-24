Stigla prva reakcija Kremlja na mirovne pregovore u Ženevi

Kremlj je u ponedjeljak poručio kako još uvijek nije zaprimio nikakve službene informacije sa mirovnih pregovora o Ukrajini koji se održavaju u Ženevi. Uz to, ruske vlasti istaknule su da ovog tjedna nisu planirani kontakti ni sastanci ruskih i američkih delegacija.

- Ne, još nismo dobili nikakve informacije o pregovorima - izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

- Naravno, pomno pratimo medijska izvješća kojih je posljednjih dana mnogo, uključujući i ona iz Ženeve. No, službenim putem još ništa nije stiglo - dodao je.

Peskovov komentar objavljen je dan nakon što su SAD i Ukrajina u zajedničkom priopćenju poručile kako su izradile „ažurirani i precizirani mirovni okvir”.

Kremlj je potvrdio i da je za danas planiran telefonski razgovor između ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog čelnika Recepa Tayyipa Erdogana, koji posljednjih godina često nastupa kao posrednik u komunikaciji Moskve i Kijeva.