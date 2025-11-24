Obavijesti

News

Komentari 1
'PRATIMO SITUACIJU'

Stigla prva reakcija Kremlja na mirovne pregovore u Ženevi

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Stigla prva reakcija Kremlja na mirovne pregovore u Ženevi
Foto: Maxim Shemetov

Peskovov komentar objavljen je dan nakon što su SAD i Ukrajina u zajedničkom priopćenju poručile kako su izradile „ažurirani i precizirani mirovni okvir

Kremlj je u ponedjeljak poručio kako još uvijek nije zaprimio nikakve službene informacije sa mirovnih pregovora o Ukrajini koji se održavaju u Ženevi. Uz to, ruske vlasti istaknule su da ovog tjedna nisu planirani kontakti ni sastanci ruskih i američkih delegacija.

- Ne, još nismo dobili nikakve informacije o pregovorima - izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. 

- Naravno, pomno pratimo medijska izvješća kojih je posljednjih dana mnogo, uključujući i ona iz Ženeve. No, službenim putem još ništa nije stiglo - dodao je.

veliki požar VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja
VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja

Peskovov komentar objavljen je dan nakon što su SAD i Ukrajina u zajedničkom priopćenju poručile kako su izradile „ažurirani i precizirani mirovni okvir”.

Kremlj je potvrdio i da je za danas planiran telefonski razgovor između ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog čelnika Recepa Tayyipa Erdogana, koji posljednjih godina često nastupa kao posrednik u komunikaciji Moskve i Kijeva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima
ROK ZA DOGOVOR

Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv
VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja
veliki požar

VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja

Najnoviji napad usmjeren je na elektranu Šatura, postrojenje smješteno oko 120 kilometara istočno od Moskve, jedno od najstarijih u Rusiji
Koliko Ukrajina troši u ratu?
TOČNE BROJKE

Koliko Ukrajina troši u ratu?

Ukrajina vojnu potrošnju financira kombinacijom vlastitog proračuna, međunarodne vojne i financijske pomoći, domaće obrambene industrije i ratnih obveznica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025