VIDEO Ukrajinci promijenili taktiku: Zapalili elektranu kod Moskve, ljudi ostali bez grijanja

Ukrajinski dronovi izveli su u nedjelju jedan od najdubljih i najsnažnijih napada unutar ruskog teritorija od početka invazije, gađajući termoelektranu u Moskovskoj oblasti i izazivajući velik požar te prekid grijanja za tisuće stanovnika. Riječ je o udaru koji, prema pisanju The Independenta, označava promjenu taktike Kijeva u četvrtoj godini najkrvavijeg europskog sukoba nakon Drugog svjetskog rata.

Dok Rusija kontinuirano napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, Kijev je dosad uglavnom ciljao ruske rafinerije i naftne terminale kako bi oslabio energetsku bazu ruskog gospodarstva. No, najnoviji napad usmjeren je na elektranu Šatura, postrojenje smješteno oko 120 kilometara istočno od Moskve, jedno od najstarijih u Rusiji.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima, potvrdio je regionalni guverner Andrej Vorobjov. Na snimkama objavljenima na Telegramu vidi se vatra i gusti crni dim koji se uzdižu iz pogođenog kompleksa, a Reuters je geolocirao lokaciju, iako ne i točan datum snimke.

“Dio dronova oborile su protuzračne snage, no nekoliko ih je palo na područje elektrane. Na postrojenju je izbio požar”, rekao je Vorobjov, dodajući da je aktivirano rezervno napajanje te da su na teren upućeni mobilni sustavi grijanja u uvjetima blizu nule.

Prema riječima lokalnih stanovnika, grijanje je u dijelu grada u potpunosti prekinuto. List Kommersant navodi da su u požaru oštećena tri transformatora. U Šaturi, gradu od oko 33.000 ljudi, vlasti poručuju da se “ulažu svi napori” kako bi se opskrba toplinom što prije normalizirala.

Sukob se posljednjih mjeseci dodatno zaoštrio na energetskom planu. Ukrajina se u domaćim oblastima suočava s ponovljenim nestancima struje i grijanja zbog ruskih raketnih i dronskih udara, dok istodobno nastoji pritisnuti rusku ratnu ekonomiju napadima na rafinerije i energetsku infrastrukturu. Ukrajinske snage povremeno su gađale i elektrane u okupiranim dijelovima zemlje te u pograničnim ruskim regijama, no do sada nisu zadale ozbiljniju štetu postrojenjima koja napajaju Moskovsku oblast, u kojoj živi više od 22 milijuna ljudi.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom nedjelje oboreno 75 ukrajinskih dronova, uključujući 36 iznad Crnog mora i nekoliko iznad moskovske regije. Zračna luka Vnukovo nakratko je zaustavila sav promet, koji je obnovljen nakon oko sat vremena.

Elektrana Šatura, osnovana neposredno nakon boljševičke revolucije, izvorno je radila na treset, a danas se uglavnom oslanja na prirodni plin. Najnoviji napad još je jednom pokazao da se rat sve više širi duboko u rusku pozadinu, naglašavajući promjenjivu dinamiku sukoba koji je ušao u svoju četvrtu godinu.