Stigla reakcija na Troskotove optužbe: 'Laboratorij iz Berlina nije uzeo uzorke iz Ličkog Osika'

Mostov Zvonimir Troskot upozorio prošli tjedan da se u Ličkom Osiku nalazi kontaminiran opasni otpad s visokim koncentracijama teških metala olova i antimona te cijanida i PAH ulja, koji se od tamo danonoćno odvozi u nepoznato, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju.

Napomenuo je da su Ličani platili analizu otpada u Ličkom Osiku berlinskom SGL laboratoriju, koji je potvrdio da se radi o kemijski kontaminiranoj plastici, a nalazi se na pet kilometara od Gospića.

Na Trkoskotove optužbe reagirala je tvrtka Neven Plast. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Saborski zastupnik Zvonimir Troskot proteklog je tjedna iznio niz ozbiljnih tvrdnji o materijalu smještenom u Ličkom Osiku, predstavljajući pritom analizu laboratorija SGL iz Berlina kao potvrdu da je riječ o opasnom otpadu.

Radi utvrđivanja svih činjenica doznali smo kako nije riječ o laboratoriju u Berlinu nego o laboratoriju sa sjedištem u mjestu Lübbenau / OT Kittlitz, inače 90 km udaljenom od Berlina.

Kako zastupnik Troskot u svojim izjavama daje naslutiti da je riječ o materijalu Neven Plasta, mi smo se obratili spomenutom laboratoriju kako bi istražili porijeklo analiziranog uzorka kao i protokol uzorkovanja. Naime, Neven Plast nije informiran i nemamo saznanja da je itko, legalno došao na našu česticu kako bi uzeo uzorak.

No, bez obzira na to, kako bismo zaustavili proizvoljno tumačenje jednog laboratorijskog dokumenta i javnosti pružili potpune i provjerene informacije, obratili smo se laboratoriju SGL te zatražili odgovor o podrijetlu analiziranog uzorka, načinu njegova uzimanja, protokolu uzorkovanja i zaključcima same analize.

Odgovor laboratorija je nedvosmislen: djelatnici laboratorija nisu uzeli uzorak, nisu bili prisutni prilikom njegova uzimanja i nisu provjerili njegovo podrijetlo, te nisu utvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Materijal je laboratoriju poštom poslao naručitelj analize, čiji identitet u odgovoru nije naveden.

Na kraju ćemo vam priložiti cjeloviti odgovor laboratorija, a najvažnije moramo istaknuti: spomenuti laboratorij ne može potvrditi tko je uzeo uzorak, na koji način, ne može potvrditi da je uzorak uzet na jednoj lokaciji ili više lokacija i ne može potvrditi da je uzorak uzet u Ličkom Osiku.

Prema uputama naručitelja, više pojedinačnih uzoraka spojeno je u jedan kompozitni uzorak prije analize. Laboratorij ne zna gdje su ti pojedinačni uzorci prikupljeni, tko ih je uzeo, jesu li svi uzeti na istoj lokaciji ni predstavljaju li materijal koji se nalazi u Ličkom Osiku. Naziv uzorka i datum uzorkovanja navedeni u izvještaju također nisu podaci koje je laboratorij sam utvrdio. Te je informacije dostavio naručitelj, a laboratorij ih je samo unio u izvještaj na temelju podataka zaprimljenih uz pošiljku.

Ne postoji laboratorijski protokol uzorkovanja, a laboratorij nije izradio ni dokumentaciju o lancu nadzora nad uzorcima prije njihova primitka. Drugim riječima, laboratorij može potvrditi sastav materijala koji mu je dostavljen, ali ne može potvrditi odakle taj materijal

potječe, na koji je način uzet niti je li do laboratorija stigao bez mogućnosti zamjene, miješanja ili kontaminacije.

Posebno je ponovno važno naglasiti da laboratorij nije klasificirao dostavljeni materijal kao opasni otpad. U odgovoru izričito navodi da je njegov posao bio ograničen isključivo na analitičko ispitivanje zaprimljenog materijala te da nije dao procjenu klasifikacije otpada niti njegova geografskog podrijetla. Laboratorij je ujedno potvrdio da je dokument koji je dosad javno prezentiran bio preliminarni, a ne konačni izvještaj.

Ove činjenice izravno proturječe načinu na koji je laboratorijska analiza predstavljena javnosti. Tvrdnja da je „neovisni berlinski laboratorij potvrdio opasni otpad u Ličkom Osiku“ jednostavno nije točna. Laboratorij nije proveo neovisno uzorkovanje, nije potvrdio da materijal potječe iz Ličkog Osika i nije ga klasificirao kao opasni otpad.

Bez potvrđenog podrijetla uzorka, stručnog protokola i jasnog lanca nadzora nad materijalom nema osnove da se dobiveni rezultati pripisuju konkretnoj lokaciji, a još manje da se na temelju njih iznose informacije u javnosti čime se direktno i namjerno iznose neistine.

Također, moramo naglasiti da se na Lički Osik ne dovozi nikakav otpad, već se isključivo odvozi otpadni materijal u ovlaštene kompanije na zbrinjavanje, za koje posjedujemo kompletnu dokumentaciju. Nikakav transport otpada se ne vrši u noćnim satima, kako je u svojim izjavama govorio gospodin Troskot.

Sva sporna količina materijala od elektro kablova u količini od cca 120T i dalje se nalazi na lokaciji, sada uredno spakirana u jumbo vreće te će po dostavi novog nalaza biti adekvatno zbrinuta u ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje o našem trošku, ne o trošku države.

Još jednom ističemo kako za predmetnu plastiku postoje nalazi hrvatskih akreditiranih laboratorija, izrađeni u okviru njezina preuzimanja, prema kojima je predmetni materijal klasificiran kao neopasan otpad.

Stoga smatramo da su javne tvrdnje gospodina Troskota, kojima se laboratorijska analiza dostavljenog uzorka predstavlja kao dokaz da se na konkretnoj privatnoj lokaciji nalazi opasan otpad, činjenično netočne i obmanjujuće.

U nastavku dostavljamo i kopiju odgovora SGL laboratorija na naš upit o ovom predmetu.