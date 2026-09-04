Znate li što je ukleti lički trokut smeća? Ugrožena je najvažnija zaliha vode! Pogledajte kartu!

Na trokut silos u Gospiću - Rakitovac - Lički Osik, u kojem se nalazi opasan otpad, upozorio je saborski zastupnik Zvonimir Troskot (Most). "Upravo je lički bazen strateška zaliha vode koja je ugrožena", rekao je. Prema javno dostupnim podacima, u silosu je oko 37.000 tona otpada, a za Rakitovac i Lički Osik ne zna se o kojoj tonaži je riječ.

- Informacije koje imamo s terena govore da u Rakitovcu, koji nije u sanaciji, ima više otpada nego na silosu. Tamo se otpad nemilosrdno dovozio, ali je i opasniji jer ima i azbesta. Za Lički Osik također je nemoguće procijeniti količinu jer je riječ o privatnom zemljištu, a vlasnik je promijenjen prije mjesec dana. Iz analize uzoraka koje su Ličani platili riječ je o opasnom otpadu za koji ne znamo kamo se odvozi posljednjih mjesec i pol - naveo je Troskot.

Dodao je kako je vještačenjem koje je objavio Uskok opasni koktel, odnosno PFAS, već u podzemnim vodama. Iz izjava premijera vidi se da ne razumije situaciju. Najavljeno je natkrivanje u silosu.

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- U kišnoj sezoni, u koju ulazimo, ostavit ćemo Rakitovac nerazriješen. Vječne kemikalije potvrđene su u podzemnim vodama, a to znači da se proces onečišćenja može samo ubrzati te da one mogu doći do bunara, jaruga, pa i do slavina. Ulazimo u opasnu situaciju, riječ je o poroznom tlu i vrlo brzo možemo ugroziti najveći bazen pritke vode koji imamo - rekao je Troskot.

Najavio je da će i institucionalno tražiti proglašavanje izvanrednog ekološko-kriznog stanja, što je preduvjet jer nemamo vremena čekati javne nabave u kojima vidimo da se pojavljuju suspektne kompanije. Drugo je zabrana uvoza opasnog otpada u Hrvatsku te carinski pregled kamiona na ulasku u državu, ali i spriječiti kompanije koje su sudjelovale u lancu dovoženja otpada da budu na listi onih koje bi trebale provesti sanaciju.

- Otpad se mora što hitnije izvaditi iz zemlje, treba ga staviti u dobro izolirane spremnike i vidjeti gdje se takav otpad može sanirati. Natkrivanjem samo gubimo vrijeme i novac. Budemo li otezali sanaciju, problem će rapidno rasti. Gospićani su dali na analizu uzorak iz podzemnih voda na tri lokacije i tad nije bio identificiran PFAS, a nakon godine dana, 6. kolovoza, iz vještačenja se vidjelo da je 'vječna kemikalija' došla do podzemnih voda. Čekanje znači rast ugroženosti podzemnih voda, a posljedično zemljišta, životinja, pa i ljudi - rekao je zastupnik Mosta.

Troskot napominje kako je proglašavanje izvanrednog stanja važno jer država u tom slučaju može djelovati i na privatnim zemljištima.

- Iz dosadašnjeg postupanja vlasti i nadležnih institucija jasno je da to njima nije jasno. Oni problem stavljaju na razinu političkih sukoba umjesto da stanje dignu na razinu ugroženosti nacionalne sigurnosti i djeluju, a ne da bagateliziraju problem s kojim smo suočeni - poručio je Troskot.

Naveo je kako iskustva zemalja koje su rješavale ovakve probleme govore da su ovakve sanacije dugoročne i bolne. Zaključio je kako cijeli proces sanacije mora biti transparentan i nadziran. Upravo je hitna sanacija ono što traži građanska inicijativa, koja godini i pol upozorava na problem. 