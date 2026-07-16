Stigla reakcija MORH-a

Ministarstvo obrane podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela, oglasili su se iz MORH-a o istrazi USKOK-a.

Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove Ministarstva obrane u koordinaciji s USKOK-om i Policijskim upravama – zagrebačkom, istarskom i zadarskom – provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba.

Ministarstvo obrane podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela.