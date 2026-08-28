Stigle četiri ponude za sanaciju zakopanog otpada u Gospiću

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristigle su četiri ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koje su u petak otvorene u okviru pregovaračkog postupka u koji je bilo pozvano šest gospodarskih subjekata. "Riječ je o još jednom konkretnom koraku prema zaštiti lokacije na kojoj je nezakonito odložen otpad i njezinoj cjelovitoj sanaciji", rekli su Hini u Fondu.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen ističe da im četiri pristigle ponude omogućuju da odmah nastave s odabirom izvođača za provedbu ove zaštitne mjere.

"To je dio cjelovite sanacije – uz ovo, trenutno pregledavamo ponude za uklanjanje otpada s površine, pripremamo sanaciju otpada iz objekata i intenzivno radimo na konačnom rješenju za zakopani otpad. Uz osigurano financiranje Vlade RH, Fond u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije vodi sve potrebne aktivnosti kako bi konkretni radovi u Gospiću započeli u najkraćem mogućem roku“, istaknuo je Balen.

U Fondu kažu da nakon pregleda i ocjene ponuda slijedi odabir izvođača koji će postaviti zaštitni sloj na zakopani otpad kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje oborinskih voda. Stanje okoliša na lokaciji i u njezinoj okolici kontinuirano prate nadležne institucije, a posebna pozornost posvećena je kvaliteti vode. Dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe.

Dok se priprema zaštitno prekrivanje zakopanog otpada, u Fondu kažu da napreduju i postupci za uklanjanje otpada koji se nalazi na površini lokacije. U tijeku je evaluacija po dvije ponude pristigle za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima koji se nalazi uz silos te oko 650 tona neopasnog otpada smještenog u tristotinjak takozvanih „big bag“ vreća.

Najzahtjevnija faza sanacije odnosi se na iskapanje, uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada. "Fond je pripremu ove faze započeo na temelju raspoložive dokumentacije i provedenih analiza, a objavom nalaza vještačenja Geotehničkog fakulteta, izrađenog po nalogu USKOK-a, dobiveni su i dodatni podaci koji su uključeni u daljnju razradu sanacije", kažu u Fondu.

Kako bi konačno rješenje bilo utemeljeno na stvarnim mogućnostima prihvata i zbrinjavanja otpada, u Fondu napominju i da je provedeno opsežno istraživanje međunarodnog tržišta te su kontaktirani operateri specijaliziranih postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada i termičku obradu.

"Nakon njihovih očitovanja, s pojedinim se tvrtkama održavaju i konzultativni sastanci na kojima se razmatraju konkretne mogućnosti prihvata otpada, raspoloživi kapaciteti, tehnički uvjeti, potrebne analize te način njegove konačne obrade i zbrinjavanja. Na temelju svih prikupljenih podataka definirat će se tehnički i provedbeni način sanacije te pripremiti postupak nabave za uklanjanje zakopanog otpada", najavljuju iz Fonda.

Kažu da zaseban dio sanacije obuhvaća otpad koji se nalazi unutar objekata bivšeg PPK Velebit. Njegova količina trenutačno se procjenjuje na oko 6.000 tona opasnog i neopasnog otpada, a u pripremi je plan sanacije i za taj dio lokacije.

Sve ove aktivnosti, ističe direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, vode prema istom cilju – "u najkraćem mogućem roku započeti s uklanjanjem otpada, svaki zahvat provesti sigurno i stručno te u konačnici cjelovito sanirati područje bivšeg PPK Velebit".