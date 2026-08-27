Novi rezultati vode iz Gospića: Evo smiju li ju građani piti...

Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava u Ličko-senjskoj županiji te na otocima Rabu i Pagu zdravstveno je ispravna, potvrdili su rezultati redovitog i izvanrednog monitoringa. HZJZ navodi da dosad provedena ispitivanja nisu pokazala onečišćenje povezano s ilegalnim odlagalištem otpada u Bilajskoj ulici u Gospiću.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji razmotrilo je na sjednici 25. kolovoza dostupne podatke o mogućem utjecaju odlagališta na podzemne vode i javnu vodoopskrbu.

Ispitivanja vode provedena 11., 13. i 17. kolovoza potvrdila su njezinu zdravstvenu ispravnost. Prema dosad dostupnim rezultatima, nema pokazatelja onečišćenja javnih vodoopskrbnih sustava koji bi bili povezani s odlagalištem.

Analize podzemne vode iz dubokih bušotina tvrtke Calcit Lika, provedene 13. kolovoza, također nisu pokazale znakove onečišćenja procjednim vodama s odlagališta. Povjerenstvo navodi da se lokalno procjeđivanje na području samog odlagališta odnosi na plitku hidrogeološku zonu, dok zasad nema dokaza da je onečišćenje prodrlo u dublji vodonosnik.

Kontrola dubokih podzemnih voda nastavit će se, a nastavlja se i uzorkovanje vode iz individualnih zdenaca. Prva takva uzorkovanja provedena su 20. kolovoza.

Građanima koji koriste vlastite zdence preporučuje se da ih prijave kako bi se njihova voda mogla ispitati. Do završetka analiza građanima se preporučuje da za piće i ostale potrebe koriste vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava, koja se redovito kontrolira i dodatno provjerava izvanrednim uzorkovanjima.