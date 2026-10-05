Stigle nove cijene goriva

Održana je 211. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu 6. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

· 1,74 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,02 EUR/l)

· 1,84 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,02 EUR/l)

· 1,38 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,04 EUR/l)

· 1,55 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,03 EUR/kg)

· 2,13 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,03 EUR/kg)

Foto: Vlada

Foto: Vlada

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

· 1,95 EUR/l za benzinsko gorivo

· 2,13 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,46 EUR/l za plavi dizel

· 1,66 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,36 EUR/kg za UNP za boce

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premije za dizelsko gorivo i plavi dizel povećane su za 0,01 euro po litri, dok su za ostale vrste goriva visine premija zadržane na istoj razini.

Također, nastavlja se primjena mjere sniženja trošarine, pri čemu je u odnosu na prethodno jednotjedno razdoblje visina trošarine za dizelsko gorivo povećana za 0,01 eura po litri.