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poznata i izlaznost

Stigli prvi rezultati iz Rusije

Piše Ivan Jukić,
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Stigli prvi rezultati iz Rusije
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Foto: 24sata
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Rusko Središnje izborno povjerenstvo objavilo je prve rezultate parlamentarnih izbora, prema kojima stranka Jedinstvena Rusija vodi s više od 57 posto glasova, dok je izlaznost birača iznosila 56,66 posto.

Rusko Središnje izborno povjerenstvo objavilo je prve rezultate parlamentarnih izbora. Nakon obrađenih 13,88 posto zapisnika, stranka Jedinstvena Rusija, koju predvodi predsjednik Vladimir Putin, osvojila je 57,54 posto glasova. Na drugom mjestu zasad je Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) s 13,67 posto glasova, dok je Liberalno-demokratska partija Rusije (LDPR) osvojila 9,27 posto, objavio je portal Meduza.

Izborni prag, prema trenutačnim podacima, prelaze još dvije stranke. Novi ljudi imaju 7,96 posto glasova, dok je Pravedna Rusija na 5,16 posto.

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Glasanje za Državnu dumu održavalo se tri dana, od 18. do 20. rujna. Nakon zatvaranja birališta objavljeni su rezultati izlaznih anketa prema kojima bi u parlament trebalo ući pet stranaka, a Jedinstvena Rusija osvojila je oko 50 posto glasova.

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Prema podacima objavljenima u 20 sati po moskovskom vremenu, na izbore je izašlo 56,66 posto birača.

To je veća izlaznost nego na parlamentarnim izborima 1993. godine, kada je iznosila 54,7 posto, te 2003., kada je glasalo 55,75 posto birača.

Za usporedbu, izlaznost je 2016. godine bila 47,88 posto, dok je na izborima 2021. godine iznosila 51,72 posto.

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