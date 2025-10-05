Stipe Božić za 24sata o nestalim Hrvatima koje je zatrpala lavina 'Sve mi je to malo čudno...'

Troje hrvatskih državljana nestalo je u lavini pod vrhom planine Tosc (2275m) u Julijskim Alpama i u tijeku je akcija potrage i spašavanja Gorske spasilačke službe Slovenije (GRZS), priopćila je u nedjelju policijska uprava u Kranju.

Prema dostupnim informacijama, prema Toscu je krenula grupa od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju, a tri osobe su krenule dalje prema samom vrhu, usprkos lošim vremenskim uvjetima. Tijekom uspona ih je navodno iznenadila lavina.

Stipe Božić, iskusni hrvatski alpinist za 24sata je rekao da mu nije baš jasna lavina kada je pitanju oko 25 centimetara snijega na tom području .

-Čuo sam za nesreću i za troje Hrvata zarobljenih u lavini u Alpama ali me čudno zabrinulo jer nema puno snijega. Kako se to dogodilo onda mi je neshvatljivo. Riječ je o području sa strmim padinama, a na samom vrhu nikada osobno nisam bio. Male količine snijega na nekim padinama može prouzročiti nevolje, ali da je takva nesreća, to mi je trenutačno nelogično.

Ne znam je li možda bila skliska podloga. Sve mi je malo čudno. Od lavina I padova ti su ljudi vjerojatno pod nekim traumama i ozljedama. Njih treba što prije spašavati, a to će se dogoditi najvjerojatnije kopnenim putem, pješice. Ako ne mogu helikopteri u potragu krenut će iskusni alpinisti i spašavatelji koji će im poći u susret. Nadamo se pozitivnom ishodu - rekao je Božić. Dodao je da nitko ne ide svjesno u opasnost, ali je najavljivano loše vrijeme.

- Najave su bile da će biti "turbulencija" ponajprije u sjevernom dijelu Alpa pa mi je isto čudno - rekao je Stipe Božić.

Akcija spašavanja je u tijeku, a u njoj sudjeluju timovi GRZS-a iz Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija. Helikopter GRZS-a zbog vremenskih uvjeta nije mogao poletjeti.