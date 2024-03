Stipe Mesić: Ako se siluje demokracija kao što je bio izbor Turudića, trebalo je reagirati

Vi ste šokirani u Hrvatskoj, a ja sam još više u Azerbejdžanu. Mene je ta vijest iznenadila još više od vas. Međutim, kad složimo karte ona je sasvim logična. Jer ako se siluje demokracija, ako se siluje na jedan brutalan način, kao što je bio ovaj izbor Turudića ako ne vrijede pravila demokratskog društva trebalo je na nekakav način reagirati. I predsjednik je izvrsno reagirao. Sada će se stvari i karte presložiti u Hrvatskoj, rekao je bivši predsjednik Stipe Mesić za Novi list.

Smatra da je sada oporba favorit parlamentarnih izbora i dodaje da će se karte presložiti te da sve što je bilo na neki način predvidivo, više nije predvidivo. Ističe kako će se sve mijenjati i da je ovo hrabar potez koji Hrvatsku vraća na demokratski put.

– Korupcija je opasna ako se događa kod pojedinaca. To je opasno. Ali nije katastrofalno. Međutim, ako se događa u širem krugu, ako se ide podmićivanjem širokog kruga birača, ma što se događalo, to je jedan nedozvoljeni način na koji se podmićivalo glasačko tijelo. I ja očekujem da će to građani procijeniti o čemu se radi. Da je to u stvari jedna prevara radi zadržavanja vlasti radi stvaranja jednog modela, ja ne znam kako bih ga nazvao, ali modela premijerske vlasti kancelara, da se pretvara u kancelara. To se očito više nije moglo trpjeti. A birači će odlučiti što je u redu što nije u redu u Hrvatskoj - zaključio je Mesić.

Na pitanje jesmo li u ustavnoj krizi, kaže da su se sada dogodile nepredvidive stvari, pa nastavlja kako je Ustavni sud poslao očito jednu poruku koja ih vraća u normalu.

- Jer ako nisu došli na inauguraciju, to je pljuska i premijeru i HDZ-u - rekao je Mesić te dodao na kraju u šali da se mora i on sad kandidirati.