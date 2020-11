Stipić: Nametnuo nam se rad s učenicima u izolaciji, sad imamo problem jer je to jako velik broj

Željko Stipić, predsjednik Sindikata zaposlenika u školstvu Preporod, objasnio je da se učiteljima ne plaća dodatni rad kojeg moraju raditi, te da je povećanje plaće od 4% zakonska obveza

<p>Nikad nije pravo vrijeme za prosvjed, mi bismo voljeli da ne moramo prosvjedovati i nikad nisu sindikati sretni što moraju biti na ulici sa svojim članstvom, međutim mi već četiri mjeseca pokušavamo uspostaviti dijalog s ministarstvom. Naznačili smo četiri vrlo konkretna problema, nudimo i rješenja i očekujemo da će sutrašnji prosvjed rezultirati time da sjednemo i konkretno razgovaramo - rekao je <strong>Željko Stipić</strong>, predsjednik sindikata Preporod u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3932506/sef-sindikata-preporod-zeljko-stipic-o-nesluzbenoj-informaciji-da-sve-srednje-skole-idu-online/">RTL Direktu</a>. Objasnio je da nije problem samo u financijskim naknadama za novonastalu situaciju.</p><p>- Nama se nametnula jedna dužnost koja nema smisla, a to je da posebno radimo s učenicima koji su u samoizolaciji i to nije problem kad ih je malo, ali sada imamo veliki veliki broj takvih slučajeva, svaki učitelj i nastavnik ih ima jednog, dvoje, petero. On održi redovnu nastavu i nakon toga ima obvezu dodatno raditi s tim učenicima - rekao je <strong>Stipić</strong> i dodao:</p><p>- To nije plaćeno, ne postoji takav model. I kad ravnatelji traže od ministarstva to napismeno, iz Ministarstva kažu da nema nikakvog pisanog traga, to je jedna siva zona. </p><p>Objasnio je i da oni ne traže dodatnu kompenzaciju zato što rade od kuće.</p><p>- Kad poslodavac traži od radnika da radi od doma, taj radnik često koristi svoje računalo, svoj internet i resurse i mi mislimo da to nije u redu - rekao je<strong> Stipić</strong> i dodao da im još nisu stigla računala za rad koja im je Ministarstvo obećalo. </p><p>Što se tiče rasta plaće od 4 posto, napomenuo je da im trenutno plaće nisu na onoj razini za koju bi se moglo reći da je dobra.</p><p>- Nemojmo biti licemjerni. Tih 4 posto je rezultat dogovora i pregovora. Ova Vlada je znala s čime će biti suočena, sa sudskim sporovima, pa su odlučili postupiti po zakonu - odgovorio je Stipić na optužbe da traće kruha preko pogače. </p><p>Podsjetimo, tih 4% povećanja su prosvjetari izborili na prošlom velikom štrajku i dio su kolektivnog ugovora.</p><p> </p>