Stipić o pregovorima s Vladom: Ne slažemo se oko iznosa

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić izjavio je u petak na konferenciji za novinare da se u pregovorima o plaćama javnih službenika ne slažu s Vladom ni oko iznosa niti rokova, te poručio kako se ne smije ići u smanjenje cijene rada u javnim službama. Zahtjevi sindikata i ponuda Vlade još su prilično udaljeni, postoji značajna razlika u pogledu iznosa osnovice za izračun plaće i Vladine ponude u vezi naknade za topli obrok, kaže Stipić.

"Također se ne slažemo ni oko rokova, sindikati bi željeli da sve ide sa prvim danom nove godine, a Vlada to želi odgoditi jer što kasnije to krene njima je to manje novca. Oni predlažu da povećanje osnovice ide tek od 1. srpnja, a topli obrok od 1. travnja", objasnio je Stipić.

Ponovio je kako se ne smije ići u smanjenje cijene rada u javnim službama. Priznaje da su imali godine rasta, no za zaposlene u obrazovanju to nije bilo toliko koliko predstavljaju ministri.

U vezi budućih sindikalnih akcija, Stipić kaže da ih je Vlada "dobro zavukla" jer su ušli u prosinac, a u Vladi dobro znaju da u prosincu nije lako organizirati prosvjed. Ne očekuje prosvjed i štrajk, ali nije isključio određene oblike iskazivanja nezadovoljstva.

Vezano za nastavak pregovora, Stipić je podsjetio kako ih je resorni ministar Marin Piletić najavio za ovaj tjedan, ali od toga nema ništa. Nadamo se da će pregovori biti idući tjedan, a ako ne budu već smo ušli u blagdanski tjedan. Poziv nam još nije došao, dodao je.