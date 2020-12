Stipo Mlinarić (DP): 'Najbolje da i Medved podnese ostavku'

Zastupnik Stipo Mlinarić pozvao je ministra Tomu Medveda da smijeni Krunoslava Šeremeta, ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata te ustvrdio kako bi 'najbolje bilo da on podnese ostavku'

<p>Govoreći o „zulumu HDZ-ovaca u Vukovaru“, odnosno incidentu u kojem su sudjelovali Šeremet i državni tajnik Stjepan Sučić, <strong>Stipo Mlinarić</strong> je u Saboru istaknuo kako Sučićevom ostavkom „stvar“ nije gotova, odnosno još nije razriješena Šeremetova sudbina.</p><p>Odluku o tome treba donijeti Upravno vijeće Memorijalnog centra, a u njemu sjede Sučić i Medved, pozivam Medveda da smijeni Šeremeta, a najbolje bi bilo da i on podnese ostavku, rekao je zastupnik u raspravi na slobodnu temu.</p><p>Ustvrdio je kako ponašanje brigadira Sučića oslikava stvarno stanje i odnos članova Vlade kad je u pitanju rad državnih institucija i imovine. „Ništa im nije sveto kad je ugrožena njihova pozicija i privilegije“, kazao je Mlinarić pitajući se je li to novo lice HDZ-a.</p><p>Kaže i kako je Sučićevo ponašanje uobičajeno po HDZ-ovu modelu, 'tko nam što može, mi smo na vlasti'. „Ako se neki hrabri pojedinac drzne primijeniti zakone, u namjeri da zaštiti građane i imovinu, pozvat će da ga zaštiti potpredsjednik Vlade Tomo Medved i SOA-a, a to je neprihvatljivo“, kazao je.</p><h2>Cinkanje susjeda</h2><p>"Ostavite se mobitela, privatnih stanova i provodite mjere koje mogu pomoći da se bolest suzbije“, poručio je Vladi i vladajućima <strong>Arsen Bauk</strong> (SDP) koji je, kao i ostala oporba, kritizirao Vladine mjere i postupanje u borbi protiv koronavirusa.</p><p>Ustvrdio je kako uz načela učinkovitosti i razmjernosti, koje je Vlada proklamirala u borbi protiv te bolesti, u praksi postoje još neka načela poput načela 'ako prođe, prođe' koje se sada koristi na način da se ustavno pravo nepovredivosti doma zaobiđe „cinkanjem susjeda od drugih susjeda“.</p><p>Radi se potpuno neozbiljnoj, nepromišljenoj ideji koja je došla u napadu panike kad je Vlada izgubila kontrolu nad širenjem bolesti, rekao je Bauk, pa ustvrdio kako ta ideja koju ju je promovirao ministar Beroš nije zabilježena u novijoj povijesti od 70-ih godina 20. stoljeća.</p><p>Vladi je predbacio i prakticiranje načela lutanja, ali i sebičnosti - kad je nešto dobro zaslužna je Vlada, kad je loše krivi su građani, ali i načelo omalovažavanja opozicije, zapravo načelo izbjegavanja rasprave o mjerama zaštite.</p><p>I<strong> Sandra Benčić</strong> (ZLB) tvrdi kako nemamo stvarno upravljanje koronakrizom koje bi dovelo od povjerenja građana.</p><p>"Da je tako dokazuje to što su HDZ i Vlada pripremili izmjene zakona koje predviđaju drakonske sankcije, jasno se vidi da je to odraz nemoći Vlade i prebacivanje odgovornosti za krizu na građane", rekla je zastupnica i istaknula kako oporba to ne smije dozvoliti.</p><p>HDZ-ov <strong>Branko Bačić </strong>odbacio je oporbene tvrdnje, te podsjetio kako je Ustavni sud svojom odlukom jasno rekao da je postupanje Nacionalnog stožera Civilne zaštite u skladu s Ustavom. Svi zakoni donijeti su u Saboru, a iz njih proistječu mjere koje se temelje na članku 16. Ustava, a tako je i sa predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, naveo je.</p><p>Kad se krenulo na ovaj model donošenja mjera, osim načela djelotvornosti i razmjernosti, vodilo se i načelom efikasnosti, odgovorio je kolegama pozvavši ih da pokažu koja je to država članica EU u provođenju mjera ostala na razinama parlamenta. Nigdje parlamenti ne donose provedbene mjere, svugdje ih delegiraju na razinu vlade, u Francuskoj na razinu ministra zdravstva, kazao je.</p><h2>Jelenić mora biti „uklonjen“ iz sustava DORH-a</h2><p> <strong>Dalija Orešković</strong> (ŽK), za koju je utvrđeno da može danas biti u Sabornici, navela je kako Dražen Jelenić, nakon razrješenja s dužnosti glavnog državnog odvjetnika, punih devet mjeseci i dalje radi u DORH-u.</p><p> „Radit će možda na predmetima na kojima to nikako ne bi smio, štoviše, sada kada je Etičko povjerenstvo obrazložilo svoj stav, iz pravosuđa dolaze informacije kako će se od Jelenića tražiti očitovanje je li u međuvremenu prestao biti član masonske udruge i to je ono što me najviše brine. Dakle, ta okolnost je li prestao biti član prije devet mjeseci ili tek sada, ništa ne mijenja, Jelenić mora biti uklonjen iz sustava DORH-a zato što je masonima dao prisegu, javno izjavio da mu članstvo u masonima imponira“, rezolutna je Orešković.</p><p>Predsjednik Sabora<strong> Gordan Jandroković</strong> koji je, zbog informacija iz njenog Kluba o samoizolaciji, tražio da se utvrdi može li Orešković danas biti u Sabornici, nakon stanke je utvrdio da može i poručio kako je nužna bolja komunikacija između klubova i zastupnika. Njen klub je izvijestio da je Orešković u samoizolaciji, a ona joj je istekla jučer, nužna je bolja komunikacija, jer ovakve situacije dovode u neugodnu situaciju i zastupnike, a i mene, rekao je predsjednik Sabora.</p>