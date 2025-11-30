Stipo Mlinarić komentirao je marševe: 'Thompson u jednim svatovima skupi više ljudi...'

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru u nedjelju su održani prosvjedni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Prosvjed je mirno prošao u Puli, gdje se više od tisuću ljudi okupilo ispred Društvenog centra Rojc, dok su u drugim gradovima zabilježeni incidenti.

U Zadru su maskirani mladići u crnom napali prosvjednike, dok je u Rijeci policija spriječila sukob s antiprosvjednicima, od kojih su neki nosili navijačka obilježja Armade.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe komentirao je događaje za RTL Danas: 'U porukama ljevičara, s ovih današnjih marševa po cijeloj Hrvatskoj, moglo se čuti da oni žele socijalizam i Jugoslaviju i još nadodati migrante i LGBT-ovce. Okupilo se par tisuća ljudi pa tko voli neka bira. Thompson u jednim svatovima skupi više ljudi nego što su oni danas skupili diljem Hrvatske.'

Marševi su dio šire kampanje inicijative koja zagovara antifašističke vrijednosti, no reakcije na njih i broj okupljenih izazvali su oštre komentare političara i podijeljene reakcije javnosti.