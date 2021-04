Primoštenski načelnik Stipe Petrina danas je, u pratnji policije, priveden na Općinski sud u Zadru.

Riječ je o predmetu u kojem T-com i tvrtka Odašiljač tuže Petrinu i bivšeg komunalnog redara Općine Primošten zbog toga što su 2006. godine uklonili, kako kažu, nelegalne HEP-ove drvene stupove.

- Radi se o jednom namještenom sudskom postupku u kojem se vrši, već od 2006. godine, stravičan politički pritisak na Općinu Primošten, na mene i na komunalnog redara tada - rekao je Petrina novinarima nakon ročišta.

Petrina tvrdi da se njega i bivšeg komunalnog redara okrivljuje što su postupili prema ustavnim ovlastima jedinice lokalne samouprave.

- Žele nas prisiliti na to da Općina Primošten dade služnost odašiljačima i vezama za 600 kuna mjesečno. Mi to jednostavno ne želimo i onda smo dobili prijetnje koje ova sutkinja, koja mi ni ne smije suditi jer ja sa dotičnom gospođom imam dva sudska spora. Što se tiče ovog suda to je leglo političke i svake druge diskriminacije - poručio je Petrina.

Petrina je u jučerašnjem pozivu medijima na ovo ročište rekao kako je 'očito radi izbora' izložen pritiscima korumpiranog sudstva, odnosno pojedinih sudaca, prenosi Šibenik.in.

- Dovedbeni nalog izdan je od strane sutkinje gđe. Ivane Parać Krišto, kako bi me sigurno privela pred ‘lice pravde’. Navedeno je suvišno jer svaki put kad sam bio spriječen pristupiti sudu i doći na zakazano ročište, za to sam imao opravdan zdravstveni razlog i dokaze koji potvrđuju moje zdravstveno stanje, što sam uredno sudu svaki puta i poslao - tvrdi Petrina u pozivu.

Petrina smatra da dovedbeni nalog koji je izdan ima za cilj 'nasilno, pa čak i pod cijenu života' spriječiti njegove pokušaje da izađe na predstojeće lokalne izbore.

- To je davna mantra gospodina Emilija Kalabrića iz vremena dok je isti obnašao dužnost općinskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Eto, dotični je danas na županijskom državnom odvjetništvu u Zadru, pa postoji opravdana sumnja da je moj kazneni predmet neopravdano i suprotno pravilima nadležnosti sudova prebačen u Zadar - smatra Petrina.

Petrina tvrdi kako su sporni stupovi legalno uklonjeni i napominje:

- Ono što je Zdravko Mamić izložio u medijima je blaga kamilica u odnosu na sve što sam ja prijavljivao (s konkretnim dokazima), od kojih će Vam jedan biti osobno predan sutra pred održano ročište.

Petrina je okupljenim novinarima ispred zadarskog Općinskog suda predao CD na kojem se, kako kaže, nalazi dokaz na kojem ga sutkinja Mitra Meštrović vrijeđa.

- Preslušajte desetak zadnjih minuta. Vidjet ćete kako se ponaša, najgore od svega suprotno Ustavu, članku 76. stavku 2. koji kaže da se kazneni progon ne može pokrenuti dok se ne dobije odobrenje Sabora, a ja sam u tom trenu imao saborski imunitet. To je sada u žalbi, ali ilustrira ponašanje ovih pristranih sudaca prema meni - poručio je Petrina.