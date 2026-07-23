Stiže genovska ciklona: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

U unutrašnjosti danas promjenljivo oblačno mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhat će do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.

U petak je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a lokalni pljusak moguć je uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. U noći i ujutro na jugu može biti pokojeg pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 29 °C .

Što je genovska ciklona?

Atmosfera nad Hrvatskom postupno se stabilizira nakon prolaska serije oslabljenih hladnih fronti, no početkom idućeg tjedna očekuje se kratkotrajno pogoršanje vremena uzrokovano genovskom ciklonom, izvijestio je u srijedu meteorolog televizije N1 Bojan Lipovšćak.

Genovska ciklona je područje niskog tlaka zraka koje nastaje ili se produbljuje nad Genovskim zaljevom i sjeverozapadnim dijelom Sredozemlja, najčešće kada hladan zrak sa sjevera prijeđe preko Alpa i dođe iznad toplijeg mora.

Takva ciklona zatim često putuje prema sjevernom Jadranu, Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj te donosi:

- obilnu kišu i pljuskove

- jako jugo, a nakon prolaska ciklone buru

- nagli pad tlaka i temperature

- snijeg u planinama, a zimi ponekad i u nizinama

- opasnost od poplava i bujičnih voda

Alpe imaju ključnu ulogu: hladni zrak ih obilazi ili prelazi kroz prijevoje, a na zavjetrinskoj strani, nad toplim Genovskim zaljevom, stvara se vrtloženje i tlak pada.

Genovska ciklona nije tropski uragan. To je izvantropska, odnosno frontalna ciklona karakteristična za područje Sredozemlja. Za Hrvatsku je posebno važna jer njezin položaj i putanja određuju hoće li prevladavati toplo i vlažno jugo s kišom ili će nakon njezina prolaska zapuhati hladna i jaka bura.

Nakon kratkotrajnog pogoršanja vremena početkom sljedećeg tjedna, prema sadašnjim prognostičkim podlogama, do kraja srpnja i početkom kolovoza očekuje se sunčano, toplo i vrlo vruće vrijeme.