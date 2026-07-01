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OD SREDINE DANA

Stiže grmljavinsko nevrijeme!

Piše HINA,
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Stiže grmljavinsko nevrijeme!
Foto: Zvonimir Barisin
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Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 32 do 37 °C

Djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano prevladavat će u srijedu, no od sredine dana uz više oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu, upozoravaju u srijedu ujutro iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

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Vjetar će biti većinom slab, no navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 32 do 37 Celzijeva stupnja.

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