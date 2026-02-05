Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta DHMZ je izdao meteoalarme za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Žuti meteoalarm na snazi je za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju zbog jakog do olujnog juga
Stiže još nevremena. Stiglo upozorenje za pola države
Pred nama je razmjerno topli, ali vrlo nestabilan petak uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša očekuje se u većini krajeva, a češća i lokalno obilnija bit će na Jadranu i uz obalu, osobito u Dalmaciji gdje su mjestimice mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, piše HRT.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta DHMZ je izdao meteoalarme za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Žuti meteoalarm na snazi je za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju zbog jakog do olujnog juga, koje će postupno okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a ponegdje i na buru, ponajprije na sjevernom Jadranu. Srednja brzina vjetra mjestimice će prelaziti 40 km/h, osobito na otocima. Za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju izdano je i narančasto upozorenje zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.
Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, u gorju umjeren južni. U središnjim i istočnim krajevima ponegdje će se zadržavati magla, osobito u jutarnjim satima. Jutarnje temperature kretat će se između 1 i 6 °C, dok će na Jadranu biti toplije – od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 7 do 13 °C, a uz obalu između 10 i 15 °C.
U istočnoj Hrvatskoj prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ujutro s maglom, a lokalno na jugu i zapadu moguće je malo kiše. Temperature će se kretati od oko 2 °C ujutro do najviših dnevnih vrijednosti između 9 i 13 °C.
U središnjoj Hrvatskoj mjestimice će padati slaba kiša, osobito na jugu, dok će na sjeveru biti i kraćih sunčanih razdoblja. Jutarnja magla također će biti česta, a dnevne temperature uglavnom između 6 i 10 °C.
Na zapadu zemlje bit će pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnijom. U najvišim dijelovima gorja moguća je susnježica, dok će se po kotlinama zadržavati magla. Na moru će biti razmjerno vjetrovito, jak vjetar mijenjat će smjer s juga na zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura u Gorskoj Hrvatskoj oko 6 °C, a na sjevernom Jadranu oko 11 °C.
U Dalmaciji se nakon kratkog predaha od južine ponovno očekuje vrlo vjetrovito vrijeme. More će zbog jakog, na otocima i olujnog juga biti sve valovitije. Prevladavat će oblačno, no uz povremena sunčana razdoblja, posebno na jugu, uz mogućnost lokalno jačih pljuskova s grmljavinom. Najviše dnevne temperature bit će između 11 i 15 °C. Na krajnjem jugu zemlje često jako jugo uz promjenjivu naoblaku i povremenu kišu, lokalno u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, dodatno će otežavati vremenske prilike.
Prognoza za iduće dane donosi postupno smirivanje vremena. Na kopnu će još u subotu povremeno padati kiša, a zatim će oborine biti sve rjeđe. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u nedjelju, nakon jutarnje magle. Na Jadranu će kiša biti češća u subotu, u Dalmaciji i u ponedjeljak. Vjetar će postupno slabjeti, a u ponedjeljak se očekuje bura. Danju će biti malo toplije.
