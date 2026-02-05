Obavijesti

Stiže još nevremena. Stiglo upozorenje za pola države

Piše 24sata,
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta DHMZ je izdao meteoalarme za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Žuti meteoalarm na snazi je za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju zbog jakog do olujnog juga

Admiral

Pred nama je razmjerno topli, ali vrlo nestabilan petak uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša očekuje se u većini krajeva, a češća i lokalno obilnija bit će na Jadranu i uz obalu, osobito u Dalmaciji gdje su mjestimice mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, piše HRT.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta DHMZ je izdao meteoalarme za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Žuti meteoalarm na snazi je za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju zbog jakog do olujnog juga, koje će postupno okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a ponegdje i na buru, ponajprije na sjevernom Jadranu. Srednja brzina vjetra mjestimice će prelaziti 40 km/h, osobito na otocima. Za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju izdano je i narančasto upozorenje zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.

Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, u gorju umjeren južni. U središnjim i istočnim krajevima ponegdje će se zadržavati magla, osobito u jutarnjim satima. Jutarnje temperature kretat će se između 1 i 6 °C, dok će na Jadranu biti toplije – od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 7 do 13 °C, a uz obalu između 10 i 15 °C.

U istočnoj Hrvatskoj prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ujutro s maglom, a lokalno na jugu i zapadu moguće je malo kiše. Temperature će se kretati od oko 2 °C ujutro do najviših dnevnih vrijednosti između 9 i 13 °C.
U središnjoj Hrvatskoj mjestimice će padati slaba kiša, osobito na jugu, dok će na sjeveru biti i kraćih sunčanih razdoblja. Jutarnja magla također će biti česta, a dnevne temperature uglavnom između 6 i 10 °C.

Na zapadu zemlje bit će pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnijom. U najvišim dijelovima gorja moguća je susnježica, dok će se po kotlinama zadržavati magla. Na moru će biti razmjerno vjetrovito, jak vjetar mijenjat će smjer s juga na zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura u Gorskoj Hrvatskoj oko 6 °C, a na sjevernom Jadranu oko 11 °C.

U Dalmaciji se nakon kratkog predaha od južine ponovno očekuje vrlo vjetrovito vrijeme. More će zbog jakog, na otocima i olujnog juga biti sve valovitije. Prevladavat će oblačno, no uz povremena sunčana razdoblja, posebno na jugu, uz mogućnost lokalno jačih pljuskova s grmljavinom. Najviše dnevne temperature bit će između 11 i 15 °C. Na krajnjem jugu zemlje često jako jugo uz promjenjivu naoblaku i povremenu kišu, lokalno u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, dodatno će otežavati vremenske prilike.

SVE JE NOSILA PRED SOBOM VIDEO Diljem zemlje zbrajaju štetu od nevremena: 'Voda nam je ušla u kuću i sve uništila...'
VIDEO Diljem zemlje zbrajaju štetu od nevremena: 'Voda nam je ušla u kuću i sve uništila...'

Prognoza za iduće dane donosi postupno smirivanje vremena. Na kopnu će još u subotu povremeno padati kiša, a zatim će oborine biti sve rjeđe. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u nedjelju, nakon jutarnje magle. Na Jadranu će kiša biti češća u subotu, u Dalmaciji i u ponedjeljak. Vjetar će postupno slabjeti, a u ponedjeljak se očekuje bura. Danju će biti malo toplije.

Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik
VLADA MIJENJA ZAKON

Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik

Među ključnim novinama je uvođenje obveze učenja hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obveza polaganja ispita u razini A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad
Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...
EKSKLUZIVNO

Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...

Odvjetnica bivšeg HDZ-ovog ministra na suđenju je rekla kako im se javio bračni par koji je prvi nazvao policiju nakon nesreće. Nesreća je bila 2023., a oni su se tek sada pojavili...
FOTO/VIDEO 'Valovi su bili kao trokatnica': Nezapamćena oluja u Dalmaciji, jugo potopilo rive
NEVJEROJATNE SNIMKE

FOTO/VIDEO 'Valovi su bili kao trokatnica': Nezapamćena oluja u Dalmaciji, jugo potopilo rive

Najveće probleme stvorio je spoj olujnog vjetra i izraženog niskog tlaka zraka, koji je uzrokovao ekstremnu ciklonalnu plimu. Valove od 8 metara izmjerili su kod Palagruže, a kod Molenata su bili visoki 7 metara

