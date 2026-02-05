VIDEO Diljem zemlje zbrajaju štetu od nevremena: 'Voda nam je ušla u kuću i sve uništila...'

Razina Jadranskog mora godišnje se povećava u prosjeku oko tri milimetra, što znači da svake tri godine more poraste za gotovo centimetar, upozorava Šterpin
Voda u kući bila je 25 centimetara. U dvije minute su vrijeme i more podivljali i sve je poplavilo. U 19.40 me zvao susjed da mu pomognem otvoriti šahtove jer ne sluti na dobro. Divljali su valovi. Inače sam iz Belgije, a kad sam se tu tek doselio, susjedi su savjetovali da u kuću stavim pločice, a ne parket - i dobro su me savjetovali. Oko 23 sata vrijeme se smirilo, a nama je ostala velika šteta u kući. Oštećen je kauč, štednjak, grijalica, tepih, ma sve što je voda dotaknula. Imali smo i željezna vrata na kući, a bujica je odnijela i njih - možete zamisliti kolika je to snaga. Kantama smo izbacivali vodu, trajalo je to neka dva sata. Danas se ne bojimo poplave, ali u kući je sve ostalo prljavo i uništeno. Od šest ujutro čistimo ostatke, kaotično - kaže nam čitatelj iz Kaštel Novoga, kojemu je poplavila kuća u srijedu navečer tijekom velikog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju.
"Plima od 95 centimetara jako je velika i predstavlja rizik za mnoge rive na Jadranu koje nemaju tu visinu iznad morske površine pa se voda izlijeva na njih," rekao je Šterpin Hini.
Olujno i orkansko jugo uz nizak tlak zraka tvore pogodne uvjete za podizanje razine mora i nastanak visoke plime, a jugo dodatno morsku vodu gura prema obali. Šterpin kaže kako je u srijedu meteorološka postaja na Lastovu registrirala udar orkanskog juga od čak 158 kilometara na sat, dok je meteorološka postaja na Mljetu izmjerila udar vjetra od 144 kilometra na sat.
Na plutači Državnog hidrometeorološkog zavoda kod Palagruže izmjerene su visine valova od 8,2 metara, a na istom mjestu je 2019. godine izmjerena rekordna visina valova od 10,8 metara. Razina Jadranskog mora godišnje se povećava u prosjeku oko tri milimetra, što znači da svake tri godine more poraste za gotovo centimetar, upozorava Šterpin.
Poplave su pogodile i grad Pag u srijedu, a održan je sastanak gradonačelnika Grada Paga Stipe Žunića s voditeljem Područne službe civilne zaštite Zadar Miroslavom Andrićem i načelnikom Stožera civilne zaštite Grada Paga Jurom Orlićem. Analizom stanja na terenu utvrđeno je kako je do podizanja razine mora došlo na tri lokacije: na području ceste od ljekarne do Lorenca, na području iza Magazina soli te na šetalištu Vladimira Nazora.
Nadležne službe pokrenut će studiju za dugoročno rješavanje problema s ciljem utvrđivanja mogućih trajnih rješenja kako bi se spriječile buduće poplave na navedenim lokacijama, priopćio je Stožer civilne zaštite Grada Paga
