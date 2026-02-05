VIDEO Diljem zemlje zbrajaju štetu od nevremena: 'Voda nam je ušla u kuću i sve uništila...'

Voda u kući bila je 25 centimetara. U dvije minute su vrijeme i more podivljali i sve je poplavilo. U 19.40 me zvao susjed da mu pomognem otvoriti šahtove jer ne sluti na dobro. Divljali su valovi. Inače sam iz Belgije, a kad sam se tu tek doselio, susjedi su savjetovali da u kuću stavim pločice, a ne parket - i dobro su me savjetovali. Oko 23 sata vrijeme se smirilo, a nama je ostala velika šteta u kući. Oštećen je kauč, štednjak, grijalica, tepih, ma sve što je voda dotaknula. Imali smo i željezna vrata na kući, a bujica je odnijela i njih - možete zamisliti kolika je to snaga. Kantama smo izbacivali vodu, trajalo je to neka dva sata. Danas se ne bojimo poplave, ali u kući je sve ostalo prljavo i uništeno. Od šest ujutro čistimo ostatke, kaotično - kaže nam čitatelj iz Kaštel Novoga, kojemu je poplavila kuća u srijedu navečer tijekom velikog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:12 Nevrijeme | Video: čitatelj/24sata

"Plima od 95 centimetara jako je velika i predstavlja rizik za mnoge rive na Jadranu koje nemaju tu visinu iznad morske površine pa se voda izlijeva na njih," rekao je Šterpin Hini.

Olujno i orkansko jugo uz nizak tlak zraka tvore pogodne uvjete za podizanje razine mora i nastanak visoke plime, a jugo dodatno morsku vodu gura prema obali. Šterpin kaže kako je u srijedu meteorološka postaja na Lastovu registrirala udar orkanskog juga od čak 158 kilometara na sat, dok je meteorološka postaja na Mljetu izmjerila udar vjetra od 144 kilometra na sat.

Foto: Zvonimir Barisin

Na plutači Državnog hidrometeorološkog zavoda kod Palagruže izmjerene su visine valova od 8,2 metara, a na istom mjestu je 2019. godine izmjerena rekordna visina valova od 10,8 metara. Razina Jadranskog mora godišnje se povećava u prosjeku oko tri milimetra, što znači da svake tri godine more poraste za gotovo centimetar, upozorava Šterpin.

Neverin je hrvatska meteorološka platforma i aplikacija koja u stvarnom vremenu objedinjuje radarske, satelitske i podatke s mreža privatnih i službenih meteoroloških postaja.

Foto: Stožer civilne zaštite Grada Paga

Poplave su pogodile i grad Pag u srijedu, a održan je sastanak gradonačelnika Grada Paga Stipe Žunića s voditeljem Područne službe civilne zaštite Zadar Miroslavom Andrićem i načelnikom Stožera civilne zaštite Grada Paga Jurom Orlićem. Analizom stanja na terenu utvrđeno je kako je do podizanja razine mora došlo na tri lokacije: na području ceste od ljekarne do Lorenca, na području iza Magazina soli te na šetalištu Vladimira Nazora.

Nadležne službe pokrenut će studiju za dugoročno rješavanje problema s ciljem utvrđivanja mogućih trajnih rješenja kako bi se spriječile buduće poplave na navedenim lokacijama, priopćio je Stožer civilne zaštite Grada Paga