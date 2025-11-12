Stiže li kraj najdulje blokade? Američki Kongres na glasanju

Zastupnički dom američkog Kongresa pokušat će u srijedu okončati najdulju blokadu vlade u povijesti SAD-a glasanjem o paketu za privremeno financiranje kako bi se ponovno pokrenula obustavljena pomoć u hrani, isplatila plaća stotinama tisuća saveznih zaposlenika i regulirao poremećeni sustav kontrole zračnog prometa.

Republikanci imaju tijesnu većinu u Zastupničkom domu od 219 glasova prema 213. No, očekuje se da će potpora predsjednika Donalda Trumpa za prijedlog zakona zadržati stranku na okupu unatoč žestokom otporu demokrata, koji su ljuti zato što duga blokada koju su izazvale njihove kolege u Senatu nije uspjela osigurati dogovor o produljenju saveznih subvencija za zdravstveno osiguranje.

Osam demokrata u Senatu u ponedjeljak je unatoč stajalištu stranačkog vodstva podržalo paket za privremeno financiranje, koji će produljiti financiranje vlade do 30. siječnja.

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson pozvao je sve svoje kolege demokrate u Zastupničkom domu da "dobro razmisle, pomole se i napokon postupe ispravno".

Nijedna strana nije postigla pravu pobjedu. Ispitivanje Ipsosa za Reuters, čiji su rezultati objavljeni ranije u srijedu, pokazalo je da 50 posto Amerikanaca za krizu okrivljuje republikance, a 47 posto demokrate.

Glasanje o prijedlogu zakona o okončanju blokade vlade očekuje se oko 19 sati po mjesnom vremenu (u četvrtak oko 1 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu).

Bude li prijedlog zakona usvojen, još ga mora potpisati Trump. Bijela kuća rekla je da ga on podržava.