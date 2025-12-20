Stiže li nam napokon bijeli Božić? Zagreb bi mogao vidjeti pahulje, evo što kažu prognoze

Zagrepčani bi ove godine napokon mogli dočekati Božić pod snježnim pokrivačem. Prema prognozi AccuWeathera, glavni grad ima izglede za bijele blagdane, a prve pahulje mogle bi se pojaviti već na Badnjak. Tada se očekuje mješavina kiše i snijega, dok bi na sam Božić, kao i na Štefanje, mogao padati slab snijeg.

Najniža dnevna temperatura sva tri blagdanska dana iznosit će oko -1 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura na Badnjak će biti 4 Celzijusa, a u četvrtak 2 stupnja, dok u petak 1 stupanj. Prema prognozi, na samom kraju prosinca mogu se očekivati slabe snježne oborine u Zagrebu.

S druge strane, meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda objavili su detaljnu analizu čak 64 božićna jutra, od 1961. do 2024. godine, promatranu na 12 glavnih meteoroloških postaja diljem zemlje.

Njihovi podaci jasno pokazuju gdje su snježni blagdani gotovo pravilo, a gdje prava rijetkost.

Planine vladaju snježnim Božićem

Apsolutni rekorder je Zavižan, koji je u promatranom razdoblju imao čak 58 bijelih Božića. Slijede Puntijarka s 43, Parg s 37, Gospić s 30 te Ogulin s 25 snježnih blagdana. Upravo su te postaje i prošle godine imale izmjeren snježni pokrivač na Božić.

Zagreb čeka već 17 godina

U nizinskim krajevima situacija je znatno skromnija. Preostalih sedam postaja bilježi između 10 i 20 bijelih Božića. U Zagrebu-Griču, gdje se snijeg sustavno prati još od 1894. godine, posljednje snježno božićno jutro zabilježeno je davne 2007. To znači da je središte grada već 17 godina bez pravog zimskog ugođaja na Božić.

Ipak, postoje godine koje pamte gotovo sve generacije. Snijeg je istodobno zabilježen na svim promatranim postajama 1961., 1963., 1969., 1970., 1994., 1998., 1999., 2001. i 2007. godine.

Male, ali ne i beznačajne šanse

Statistika kaže da je vjerojatnost bijelog Božića u nizinskim područjima između 17 i 30 posto, što u prosjeku znači tek dva snježna blagdana u deset godina.

Za ovu godinu DHMZ navodi da će ciklona sa Sredozemlja donijeti oborine i snažno jugo na Jadranu, dok će sa sjeveroistoka pristizati hladniji zrak. Na planinama bi to moglo biti dovoljno za snijeg ili ledenu kišu. Prema mateogramima, ne očekuje se nagli pad temperature, ali Badnjak i Božić mogli bi biti nekoliko stupnjeva hladniji, uz povremenu kišu, osobito na riječkom području.

Zaključak je jasan: najveće šanse za bijeli Božić i ove godine imaju planinski krajevi, dok stanovnici nizina, uključujući Zagreb, mogu gajiti tek umjereni optimizam, pahulje su moguće, ali nikako zajamčene.