Stiže ljepše vrijeme: Ponegdje još pljuskovi i grmljavina, na snazi meteoalarm zbog vjetra

Nakon vikenda koji je bio popraćen pljuskovima, a ponegdje i grmljavinskim nevremenima, u ponedjeljak će u većini Hrvatske biti sunčano. U gorskom dijelu te na jugu zemlje može pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito poslijepodne, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

- Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, duž obale bura, ponegdje jaka, podno Velebita na udare i olujna. Najviša temperatura većinom između 20 i 24, duž obale od 25 do 28 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Iako više nema upozorenja zbog grmljavinskih nevremena, meteoalarm je i dalje na snazi i to zbog jakog vjetra. Najveća opasnost, odnosno narančasti meteoalarm, na snazi je za Velebitski kanal.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u upozorenju.

Foto: DHMZ

Sunčano i suho bit će i u utorak, a bura će tijekom jutra oslabjeti.

Foto: DHMZ

- Temperatura bez znatnije promjene, najniža jutarnja od 9 do 14, na Jadranu 17 do 21, a najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu 26 do 29 °C - navode iz DHMZ-a.

I za utorak je na snazi meteoalarm, također zbog vjetra.