Stiže novo pogoršanje vremena! Umjesto suncobrana za plažu opet pripremite kišobrane

U unutrašnjosti promjenjivo uz mjestimičnu kišu, a pljuskovi s grmljavinom vjerojatniji su u drugom dijelu dana, kada lokalno mogu biti i izraženiji. Duž obale će biti barem djelomice sunčano, no lokalno uz mogućnost za poneki pljusak, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Zapuhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu bura, popodne u jačanju. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24, na Jadranu 25 do 28 °C.

Foto: DHMZ

Izdano i žuto upozorenje za dio Hrvatske.

Vrijeme sutra

Prevladavat će sunčano, a uz prolazno više oblaka uglavnom u gorju i na jugu zemlje može pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, duž obale bura, ponegdje jaka, podno Velebita na udare i olujna.

Foto: DHMZ

Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 13 do 16, na Jadranu od 18 do 21 °C. Najviša dnevna većinom između 20 i 24, duž obale od 25 do 28 °C.

Početak tjedna

Prva polovica sljedećeg tjedna razmjerno stabilno vrijeme uz dulja sunčana razdoblja, ali još uvijek uz razvoj dnevne naoblake pa su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu vas očekuje pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru. Drugi dio tjedna zbog ciklone koja će se razviti nad Tirenskim morem nosi mogućnost veće količine oborine uglavnom na srednjem i južnom Jadranu.