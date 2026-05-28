Danas temperature i do 33 °C, u Dalmaciji najavili i pljuskove

Hrvatsku u četvrtak očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku u pojedinim dijelovima zemlje. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviše oblaka moglo bi se zadržavati u unutrašnjosti Istre te ponegdje u Dalmaciji, gdje postoji mogućnost za lokalne pljuskove.

U unutrašnjosti će puhati uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će vrijeme obilježiti bura, koja bi tijekom prijepodneva i ponovno navečer mjestimice mogla biti i jaka. Sredinom dana na otvorenom moru očekuje se sjeverozapadnjak, dok će na krajnjem jugu zapuhati jugozapadni vjetar.

Temperature će diljem zemlje biti prave ljetne. U kontinentalnim krajevima dnevni maksimumi kretat će se uglavnom između 25 i 28 stupnjeva, dok će na obali i otocima temperatura dosezati između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

Sunčano i toplo vrijeme mnoge će izmamiti na plaže i boravak na otvorenom, no meteorolozi upozoravaju da bi lokalni pljuskovi u dijelovima Dalmacije i Istre mogli nakratko pokvariti ugođaj. Građanima se savjetuje i oprez zbog visokih temperatura te dovoljno tekućine tijekom najtoplijeg dijela dana.

*uz korištenje AI-ja