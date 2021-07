U Hrvatskoj se posljednjih dana zadržalo toplo i sunčano vrijeme, no neće potrajati. Već tijekom nedjelje stiže nova nagla promjena koja će donijeti pad temperature i konkretnije oborine, ovaj put u cijelu zemlju piše RTL.

Promjena dolazi tek u nedjelju pred večer te možemo uživati u još jednom toplom, a na moru i vrućem vikendu.

Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom očekuje nas u subotu. Uz prolazno više oblaka poneki kratkotrajni, popodnevni pljusak moguć je uglavnom na istoku zemlje.

Vjetar u unutrašnjosti slab, u Slavoniji i Baranji i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura prijepodne okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom između 27 i 32 °C.

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku očekuje nas u nedjelju. Najviše oblaka, ali mjestimice i kiše, bit će prijepodne na sjevernom Jadranu i u gorju. Navečer naoblačenje i kiša sa zapada.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura koja će okretati na jugozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17 na kopnu te između 20 i 25 na Jadranu, a najviša dnevna od uglavnom do 27 do 31 °C najavljuje DHMZ.

Slijedi nam jedna brzinska promjena vremena i pad temperature. Krenuti će postupnim porastom naoblake u nedjelju, ali će pljuskovi krenuti tek navečer na zapadu, a na istoku zemlje se proširiti u noći na ponedjeljak.

U ponedjeljak pljusak se može očekivati i u Dalmaciji, ali ne za dugo jer već od utorka očekuju prave ljetne prilike pa i sve izraženija vrućina.